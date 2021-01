Virtueller Rundgang am AKG

Bensheim.Der Tag der offenen Tür ist seit 334 Jahren eine besondere Gelegenheit für die ganze Schulgemeinde des AKG – vom Sextaner bis zur Schulleiterin – zu zeigen, worauf sie stolz sind. Jeder bringt sich hier ein: Als ortskundiger Führer oder Führerin, bei der Durchführung von Experimenten in den Naturwissenschaften, in den Fachräumen oder an den AnsprechBars.

Die Viertklässler sollen das AKG hautnah erleben, hieß es bislang, bei allem mitmachen können. Aber wie dieses Prinzip umsetzten bei Kontaktbeschränkungen und auf Distanz? Corona-bedingt findet diese Veranstaltung selbstverständlich digital statt.

Dafür haben sich das Kollegium und die Schülerschaft der Schule etwas Besonderes überlegt und in Eigenregie gestaltet. Die Viertklässler und ihre Eltern sollen alles erleben wie sonst auch, nur eben virtuell. Sie können einen Rundgang durchs Gebäude antreten mit der Möglichkeit, wie früher auch, spezielle Fachräume zu besuchen.

Wer durch die Tür eines Fachraums tritt, den erwarten dort verschieden farbige Infopoints: Informationen zum Thema; Videoclips; Rätsel/ Quiz; Versuche oder ein Link, der eine Verbindung zu einem Ansprechpartner herstellt. Weitere Information, z.B. zum Farbsystem findet sich auf der AKG-Homepage.

Ein besonderes Bonbon verbirgt sich hinter der Farbe Gelb, dort gibt es nämlich Rätsel, die herunterzuladen und zu lösen sind. Sie können dann wieder eingereicht werden, den Siegern winkt ein Preis, der am Einschulungstag überreicht wird. Natürlich kann der Rundgang auch an jeder Stelle unterbrochen werden, um direkt zu einem speziellen Angebot zu gelangen. Eine Legende mit Raumplan und Veranstaltungen zeigt den Weg.

So werden alle Interessierten an zwei Tagen die Möglichkeit haben, die Schule von innen zu sehen, mit Schülern, Lehrern oder der Leitung Kontakt aufzunehmen und zu erleben, wie das moderne AKG ist: offen, schülernah und digital.

Der Tag der offenen Tür findet statt am Freitag, 15 Januar, von 16 bis 18 Uhr und am Samstag, 16. Januar, von 10 bis 12 Uhr. red

Info: Die Teilnahme erfolgt über die Homepage des AKG http://www.akg-bensheim.de

