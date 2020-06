Virtuelles Konzert der Goethe-Voices

Bensheim.Da das Bensheimer Goethe-Gymnasium coronabedingt zurzeit keine Konzerte veranstalten kann, kam Dieter Kordes die Idee, ein Online-Chorkonzert für die Schulgemeinde zu produzieren.

Unterstützt wurde Kordes dabei von Patrick Schilling, der zum großen Teil als Hilfe die Chorstimmen den Sängern aufgenommen hat, und von Tina Behet, die für ein Stück das Orchesterarrangement gebastelt hat.

Zu den bereits vorliegenden beiden Stücken („Only time“ und „Vois sur ton chemin“) wurden neun weitere Nummern im Home Office aufgenommen. Alle Sängerinnen und Sänger haben zu Hause, im „stillen Kämmerlein“, zu einem Playback ihre Stimmen eingesungen. Dieter Kordes und Patrick Schilling haben dann sukzessive jeden Titel nach und nach zu einer Video-Collage mit den gesammelten Videos zusammengeschnitten.

Das Ergebnis ist nun auf YouTube veröffentlicht worden; elf Chorstücke von ganz kleiner bis großer Besetzung erscheinen in rund 38 Minuten. Von der Fünftklässlerin, über aktuelle Chorteilnehmer bis hin zu gestandenen ehemaligen Mitsängern sind 35 bis 40 Teilnehmer in wechselnden Besetzungen am Start.

Klassisches und Aktuelles

Es alternieren klassische Chorstücke („Zigeunerleben“ von Schumann), aktuelle Chartbreaker („Dance Monkey“) und wunderschöne Pop-Balladen („Believe“) miteinander und bringen etwas Farbe in den momentan heruntergefahrenen Kulturbetrieb an der Schule mit Schwerpunkt Musik.

Diesen Titel trägt das Goethe-Gymnasium bereits seit 20 Jahren und sieht sich in der Verpflichtung, das kulturelle Leben auch in Corona-Zeiten notfalls mit virtuellen Konzerten am Leben zu erhalten. Das Ergebnis kann sich sehen und hören lassen.

Die Schule würde sich sehr freuen, wenn die breite Öffentlichkeit durch den Beitrag etwas Abwechslung im teils beschwerlichen Alltag bekäme und hofft dabei, dass wieder Tage mit Live-Konzerten in der Mensa oder anderswo vor großem Publikum kommen werden. red

Info: YouTube Link zum Anschauen: https://youtu.be/1NYi6xplS3U

