Visionär, Praktiker und Menschenfreund

Ende einer Ära: Nach 24 Jahren gab Wolfgang Nieswandt den Vorsitz im Hospizverein ab und wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Im Hintergrund sein Stellvertreter Professor Albert Mühlum (r.) und Hospiz-Geschäftsführer Michael Braun (l.). © Neu

Bensheim.Wer Hospiz denkt, hat Nieswandt im Kopf. Die Institution und der Mediziner Wolfgang Nieswandt gehören zusammen so wie Adam zu Eva gehört. Nieswandt ist nicht nur Anästhesist, Schmerztherapeut und Palliativmediziner, er ist die Identifikationsfigur der Hospizbewegung an der Bergstraße überhaupt. „Er war der richtige Mann zur rechten Zeit am richtigen Ort. Er ist der Genius des Hospizvereins,

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4371 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 29.03.2018