Vivaldi pur in schönster Vielfalt

Das Ensemble Vivaldissimo trat mit Gastsolisten in der Schwanheimer Moller-Kirche auf. © Funck

Schwanheim.Acht Werke von Antonio Vivaldi in einem einzigen Programm: Der Kultursommer Südhessen machte diesen besonderen Coup beim Konzert des Vivaldissimo-Ensembles in der bestens besuchten Schwanheimer Kirche möglich. Die mit etlichen Musikern der Region besetzte Formation wurde von dem renommierten israelischen Geiger Joshua Epstein initiiert, der an diesem Abend aber leider wegen einer Erkrankung

...

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 04.07.2018