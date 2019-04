Vögel und ihre Stimmen

Bensheim.Die meisten Zugvögel sind angekommen. Deshalb gibt es demnächst wieder Vogelstimmenwanderungen in das ehemalige Tongrubengelände. Aus diesem Grund führen Jürgen Schneider und Peter Petermann von der Nabu-Ortsgruppe Meerbachtal als Vorübung einen Bestimmungskurs über die Vögel und den Gesang der hier vorkommenden Arten durch.

Die Veranstaltung beginnt am morgigen Freitag (26.) um 19 Uhr im Naturschutzzentrum Bergstraße, der Eintritt ist frei. Ein besonderes Augenmerk wird den Unterscheidungsmerkmalen ähnlicher Spezies gewidmet, in Bild und Ton werden die feinen Unterschiede dargestellt. Auch für den Fachkundigen sind solche Kleinigkeiten oft nur mit dem Fernglas und einem guten Gehör zu erkennen und zu bestimmen. Der Vortrag wurde bereits bei einem Gruppentreffen gezeigt, und selbst die alten Hasen unter den Vogelkennern waren davon sehr angetan und konnten noch einige neue Erkenntnisse mitnehmen.

Die Wanderungen finden zu folgenden Terminen statt: Am Sonntag (28.) legt um 6 Uhr die Nabu-Ortsgruppe Meerbachtal los. Treffpunkt ist zwischen den Bahnunterführungen an der Firma Sirona in Bensheim. Am Sonntag, 5. Mai, um 7 Uhr startet die Nabu-Ortsgruppe Bensheim/Zwingenberg am Heppenheimer Jochimsee.

Wegen der Sperrung des Verbindungswegs in den Tongruben wird der jeweilige Tourenverlauf etwas geändert, es gibt aber sicherlich eine reichhaltige Vogelwelt zu bewundern. Auch die Spätzieher wie Pirol und Kuckuck sollten bis dahin eingetroffen sein, heißt es in der Pressemitteilung. red

