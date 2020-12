Vogel der Nacht darf 2021 wieder raus

Bensheim.Der Vogel der Nacht musste im Corona-Jahr 2020 bekanntlich am Boden bleiben, gut geschützt im Käfig von Harry Hegenbarth. Der hätte Bensheims liebstes Federvieh gerne auf die Festivalbesucher im Stadtpark losgelassen. Aber gegen die Auswirkungen der Pandemie kämpft die Kulturszene nach wie vor vergebens.

Im nächsten Jahr bekommt der Nachtvogel aber wieder Starterlaubnis erteilt – in welcher Form auch immer. Im Zuge der virtuellen Mitgliederversammlung des Ende 2019 gegründeten Fördervereins ließ der Vorstand durchblicken, dass 2021 wieder geflogen wird.

Auch virtuell umsetzbar

„Es hängt natürlich von der Situation ab, zurzeit werden verschiedene Varianten erarbeitet“, teilte der stellvertretende Vorsitzende Henning Ameis mit. Von einer digitalen Version à la Winzerfest und Heimway bis hin zur vollen Kapelle im Stadtpark wäre theoretisch alles möglich. Helfen sollen dabei die Erfahrungen, die das Showmaker-Team in Pfungstadt gemacht hat. Dort ging das Phungo-Festival unter Pandemie-Bedingungen über die Bühne. „Für uns und unsere Mitglieder ist es wichtig, dass etwas passiert“, so Ameis. Das hilft bei der Suche nach weiteren Unterstützern.

Aus dem Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden Dirk Bartels geht hervor, dass der Verein mittlerweile 297 Mitglieder zählt. Darauf könne man stolz sein. Zumal man damit die Forderung des anonymen Großspenders erfüllt hat, der in den nächsten Jahren jeweils bis zu 20 000 Euro zahlen will, wenn sich die Stadtgesellschaft ebenfalls einbringt. Durch den von Bürgermeister Rolf Richter initiierten Förderverein leisten die Bensheimer ihren Beitrag. Um den Handel zu besiegeln, wären 250 Mitglieder notwendig gewesen, die mindestens 20 Euro im Jahr geben. Diese Marke hat man nun locker übersprungen, zumal viele nicht nur den Mindestbetrag überweisen.

Generell habe man großen Zuspruch bei öffentlichen Auftritten erhalten, freute sich der Vorsitzende. Die waren jedoch ab dem Frühjahr rar gesägt bis nahezu unmöglich. Corona bremste die weiteren Bemühungen des Vorstands etwas aus, dennoch konnte man die eine oder andere Fundraising-Aktion in der Galerie Krämer reloaded oder bei der Bäckerei Jakob starten.

Viel Zeit musste darüber hinaus auf organisatorische Angelegenheiten verwendet werden. Der junge Verein gestaltete Flyer und ein Logo, legte eine Homepage auf und musste sich mit Finanzamt und Amtsgericht abstimmen. Die Mitgliedsbeiträge wurden im Sommer (wie berichtet) an Harry Hegenbarth weitergereicht, auch wenn kein Festival ausgerichtet werden konnte. „Wenn es keine Showmaker mehr gibt, gibt es auch kein Vogel der Nacht mehr“, begründeten die Verantwortlichen die Entscheidung.

Außerdem seien Hegenbarth schon hohe Planungskosten entstanden, die beliebte Freiluft-Veranstaltung wurde schließlich nur wenige Monate vor dem Startschuss abgesagt. Neben den Berichten wurden die Formalitäten einer jeden Mitgliederversammlung reibungslos abgehandelt. Martin Dommes und Johannes Lückmann bescheinigten als Kassenprüfer der Schatzmeisterin Katrin Moreno eine vorbildliche Buchführung, der Vorstand wurde schließlich einstimmig entlastet. Vom Führungsgremium selbst gab es aufmunternde Worte für die Mitglieder, die sich wiederum beim Vorstand für dessen Engagement bedankten.

In der Adventszeit will der Förderverein in einigen Geschäften Beitrittserklärungen auslegen, um zumindest auf diesem Weg öffentlich auf sich aufmerksam zu machen. „Wir würden uns freuen, wenn Mitgliedschaften wie im vergangenen Jahr als Weihnachtsgeschenke unter dem Tannenbaum liegen würden“, bemerkte Henning Ameis.

Sobald die Corona-Situation es zulässt, will man mit Info-Ständen in der Innenstadt ein Lebenszeichen geben – mit ein bisschen Live-Musik und guten Gesprächen. Vorsitzender Bartels, selbst schon als Musiker beim Vogel aufgetreten, hat sich schon bereiterklärt, zur Gitarre zu greifen. Wie so vieles im Moment sind auch diese Pläne von der Pandemie-Entwicklung abhängig.

Trotzdem sollte man es in den trüben Zeiten als gute Nachricht aufnehmen, dass der Vogel der Nacht im nächsten Jahr wieder die Flügel ausbreiten wird, zur Not eben mit einem Mund-Nasen-Schutz auf dem Schnabel.

Info: Beitrittserklärungen zum Förderverein Vogel der Nacht gibt es unter www.vodena.de

