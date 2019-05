Vogelstimmen auf der Spur

Bensheim.Zur traditionellen Vogelstimmenwanderung in die Tongruben von Bensheim und Heppenheim lädt der Nabu Bensheim/Zwingenberg für Sonntag (5.) ein. Viele der gefiederten Sänger sind inzwischen schon aus dem Winterquartier zurückgekehrt und haben lautstark ihre Brutreviere besetzt.

Das gilt vor allem für die Nachtigallen, Grasmücken, Kuckuck und Rohrsänger. Zu beobachten sind aber auch Greif- und Wasservögel.

Treffpunkt ist um 7 Uhr an der Anglerhütte am Jochimsee, Heppenheim, Gunderslache. Zufahrt über B 3 bis zum neuen Kreisel an der Heppenheimer Nordstadt, dort Richtung Bahnunterführung abbiegen und weiter geradeaus bis zur Anglerhütte fahren. Dauer der Wanderung ist etwa drei Stunden. Feste Schuhe und Fernglas werden empfohlen. Sollte es anhaltend regnen oder stürmen, findet die Wanderung nicht statt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 03.05.2019