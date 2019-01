Vokalensemble in der Stadtkirche

Bensheim.Das Junge Vokalensemble der katholischen Stadtgemeinde Sankt Georg in Bensheim ist mit 25 Sängerinnen und Sängern zu einem hörenswerten A-cappella-Ensemble herangewachsen.

Nachdem eine Konzerteinladung den Chor im Herbst 2018 nach Bad Dürkheim geführt hat, soll auch ihr Stammsitz in Bensheim, die Pfarrkirche Sankt Georg, außerhalb des Gottesdienstes profitieren. Mit einem Programm aus englischer Weihnachtsmusik und deutschen A-cappella-Kompositionen vorwiegend des 20. Jahrhunderts präsentieren die erfahrenen Nachwuchssänger am Sonntag (20.) um 17 Uhr in der katholischen Stadtkirche ein buntes Konzertprogramm mit Werken von vier bis acht Stimmen.

Im nicht-weihnachtlichen zweiten Teil geht es um Klassiker der Moderne wie Knut Nystedt und Vytautas Myskinis mit deren Werken „Laudate Dominum“, „Gloriosa dicta sunt“ und anderen. Den Höhepunkt in der Stimmenanzahl bietet Felix Mendelssohns „Frohlocket, ihr Völker auf Erden“ mit acht Stimmen, den Schlusspunkt des Programms bildet Edward Elgars „The Shower“.

Marta Chorzynska an der Orgel wird den Chor bei einigen Stücken begleiten und Werke von Bach und Franck beisteuern, die Leitung hat Regionalkantor Gregor Knop. Der Eintritt ist frei. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 19.01.2019