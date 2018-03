Vokalklang sucht neuen Chorleiter

Anzeige

Alle Stücke konnte der Chor bei einem Gottesdienst in Griesheim vortragen, dem sich ein kleines Programm mit Kostproben anschloss. Um diese Musik auch dem Bensheimer Publikum zu Gehör zu bringen, hat man sich entschlossen, eine kleine Vorführung am Dienstag, 13. März, in der evangelischen Kirche in Schwanheim anzubieten, zu der das Ensemble um 20 Uhr gegen Spende einlädt. Dankbar war der Chor seinem Chorleiter Markus Detterbeck, der diesen Workshop ermöglichte, der aber selbst Mitte des Jahres für längere Zeit ins Ausland geht, so dass Vokalklang derzeit einen neuen Chorleiter sucht, der das Werk von Markus Detterbecks in der für den Chor so prägnanten Form fortführt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 28.02.2018