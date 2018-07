Anzeige

Bensheim.Langjähriges politisches Engagement als Stadtrat und Vorstandsmitglied verbindet die Bensheimer FDP mit Volker Opitz. Beim Sommerfest an der städtischen Grillanlage am Berliner Ring dankten ihm Stadtverbandsvorsitzender und Fraktionsvorsitzender Holger Steinert gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten Till Mansmann und dem Bezirksvorsitzenden Moritz Promny für 45-jährige Mitgliedschaft in der FDP. Steinert, der viele Parteimitglieder und Freunde bei dem zwanglosen Beisammensein begrüßen konnte, dankte Volker Opitz für sein Wirken. Unser Bild zeigt (v.l.) Bezirksvorsitzenden Moritz Promny, Volker Opitz, Kreisvorsitzenden Till Mansmann und Stadtverbandsvorsitzenden Holger Steinert. df/Bild: Funck