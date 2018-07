Anzeige

Bensheim.In dem regionalen Bankentest des Anlegermagazins Focus Money, dem „CityContest 2018“, hat die Volksbank in Bensheim die besten Ergebnisse erzielt und ist als Sieger hervorgegangen.

Das Team des Instituts für Vermögensaufbau (IVA) führte bundesweit Testkäufe in Banken durch und kürte am Ende die Bank, die vor Ort am besten und umfassendsten beriet. Zur Beurteilung wurden die Beratungsqualität und die Servicequalität über unterschiedliche Kontaktwege von anonymen Testkäufern überprüft. Die Volksbank überzeugte in beiden Komponenten und setzte sich mit der Gesamtnote von 1,9 an die Spitze der getesteten Banken.

Das wiederholt gute Abschneiden führt die Bank auf ihre genossenschaftliche Beratungsphilosophie zurück. Dahinter steht der Bank zufolge eine seriöse Anlage-, Vorsorge- und Finanzierungsberatung, die sich streng an den individuellen Bedürfnissen des einzelnen Kunden orientiere und auf Werte wie Ehrlichkeit, Verständlichkeit und Verlässlichkeit basiere.