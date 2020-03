Volleyballer setzen viele Ausrufezeichen

Bensheim.Nach einem erfolgreichen Jahr mit drei Tabellenführern und steigenden Mitgliederzahlen resümierte die Abteilungsleiterin Lisa Weihrauch: „Jetzt schauen wir mal, dass wir das Virus in den Griff bekommen und bald wieder in die Normalität eintreten können”.

Denn in den letzten Stunden vor der Hauptversammlung der Volleyball-Abteilung der TSV Auerbach überschlugen sich die Meldungen: Ein Sportverband nach dem anderen stellte den Spielbetrieb ein, so auch der Hessische Volleyballverband (HVV) und schließlich die TSV selbst, die den Trainings-und Spielbetrieb per Dekret des Präsidiums am Freitagnachmittag mit sofortiger Wirkung untersagte.

In seinem Bericht blickte der Abteilungsvorstand auf ein ereignis- und erfolgreiches Jahr zurück. Der Mitgliederbestand wuchs trotz natürlicher Fluktuation durch Studium und Wegzug von Abteilungsmitgliedern auf 248 Mitglieder an. Damit zählt die TSV zu den größeren Volleyballvereinen im Hessischen Volleyballverband und ist der größte in der Region.

Sehr aktive Jugendarbeit

Das ist vor allem auf die sehr aktive Jugendarbeit zurückzuführen, die mit einigen aktiven Trainern und einem ziemlich einzigartigen „Coachie“-Konzept bestritten wird. „Coachies“ sind Jugendliche, die den Trainern assistieren und zum Teil auch eigenständig Teile des Trainings leiten. Da die Trainingseinheiten am späten Nachmittag liegen, können nur mit Hilfe der Coachies die manchmal über 20 Kinder sinnvoll eingebunden werden. Die sportlichen Erfolge der mittlerweile elf aktiven Jugendmannschaften mit einer vorzeitigen Meisterschaft im Bereich JGK-weiblich und mehreren Qualifikationen zum Hessenjugendpokal sowie der große Zulauf zu den Trainings geben diesem Konzept recht, so Sportwart Willi Zeig.

Gemeinsame Aktivitäten der Jugend, von denen der Jugendleiter Julian Rettig berichtete, sind weitere Elemente, die den Zusammenhalt und die Attraktivität steigern.

Im Erwachsenenbereich ist vor allem der Erfolg der ersten Damenmannschaft erwähnenswert, die von der Landesliga kommend binnen zwei Jahren ungeschlagen die Tabellenspitze der Oberliga erklomm, als Meister bereits feststeht und den Durchmarsch in die Regionalliga eigentlich sicher hat, wenn nicht die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus ein Strich durch die Rechnung machen. Auch die zweite Damenmannschaft durfte ihre Meisterschaft in der Bezirksliga bereits vorzeitig feiern.

Die Herrenmannschaften hatten mit einem deutlichen Aderlass durch krankheitsbedingten und beruflichen Weggang von erfahrenen Spielern und Trainern zu kämpfen, was aber wiederum vielen der talentierten Jugendspielern die Chance gab, sich im Ligabetrieb zu bewähren.

Eine „Marke” für die Abteilung und auch für den gesamten Verein, wie es der anwesende Vizepräsident Bernd Linke vom Präsidium der TSV bezeichnete, ist und bleibt das jährlich am ersten Juli-Wochenende durchgeführte Bergsträßer Volleyballturnier. Seit 33 Jahren finden sich über 120 Mannschaften und somit mehr 1000 Teilnehmer aus ganz Deutschland ein, um auf dem städtischen Übungsrasen des Weiherhausstadions auf 25 Volleyballfeldern ein Volleyballfest zu feiern. Über 100 Helfer leisten die dafür benötigten 2000 Helferstunden und erwirtschaften so auch einen erheblichen Teil des Abteilungsetats.

Auch bei den Finanzen stand das Jahr 2019 unter einem guten Stern. Es konnten einige wichtige Anschaffungen gemacht werden und Rücklagen gebildet werden, die in den geplanten Bau einer Beach-Veranda an den „AuerBeach” genannten vereinseigenen Beachanlagen fließen werden.

Womit wir beim Sommerbetrieb wären, der viele Volleyballer die Hallenschuhe einmotten lässt und sie in den Sand treibt, um sich dort mit Beachvolleyball fit zu halten. 2019 wurde im Zuge des Landesturnfests ein Universalbeachfeld im Weiherhausstadion gebaut, das die Kapazitäten von zwei auf jetzt sechs Beach-Courts erweitert. Gero Lustig, Projektleiter Beach, freut sich, dass die TSV nunmehr die größte Beach-Anlage Hessens hat.

Einstimmig entlastet

Kassenwart und Vorstand wurden einstimmig von der Versammlung entlastet. Bei den Neuwahlen wurden alle im Vorstand verbleibenden Mitglieder einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Kassenwart Ralf Rittersberger und Hallenwartin Caro Zeig scheiden aus ihren Ämter aus. Lisa dankte beiden für ihre gute und zuverlässige Arbeit.

Als neue Kassenwartin wurde Ina Vogt in den Vorstand gewählt. Das Amt der Hallen- und Zeugwartin übernimmt Marie-Sophie Eckert.

Neben den Ehrungen für zehn (Marc Ullrich, Johannes Henrich, Doris, Nina, Ronja und Tim Kreuziger ) und 25 Jahre (Joseph Kreuziger) Mitgliedschaft wurden verschiedene Abteilungsmitglieder für außerordentliche Leistungen geehrt, unter anderem Jürgen Herzog für 30 Jahre Turnierleitung und Thomas Weidmann für sein vielfältiges Engagement. Spontan wurden Willi Zeig für sein außerordentliches Engagement für die Abteilung neben seiner bereits intensiven Trainertätigkeit, Laura Kilgus für ihre Hilfe bei der Abteilungsleitung, Marie-Sophie Eckert für das Engagement bei der Turnierleitung des Bergsträßer Volleyballturniers und Gero Lustig für Konzept und Organisation des Jugend-Beach-Camps geehrt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 21.03.2020