Vollsperrung in Schwanheim

Schwanheim.Aufgrund der Erneuerung der Wasserleitung samt Verlegung der Hausanschlüsse muss die Rohrheimer Straße in Schwanheim ab Mitte nächster Woche gesperrt werden.

Keine Einbahnstraße mehr

Betroffen ist der Abschnitt zwischen Am Römerhügel und Am Junkergarten. Dort kommt es ab Mittwoch (9.) zu einer Vollsperrung, die den Februar über andauern wird, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Die Einbahnstraßenregelung Am Junkergarten und Am Falltor wird für den Zeitraum der Vollsperrung aufgehoben.

Die Buslinie 676 ist von der Maßnahme ebenfalls betroffen, Ersatzhaltestellen werden eingerichtet, eine direkt an der Rohrheimer Straße auf Höhe Am Junkergarten und eine zweite Am Falltor, auf Höhe der Hausnummer 39. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 05.01.2019