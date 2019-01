Vollsperrung verschoben

Bensheim.Im Zuge der Fahrbahnsanierung in der Schwanheimer Straße war geplant, am Samstag (2.) und Sonntag (3.) die alte Fahrbahndecke abzufräsen und am 9. und 10. Februar eine neue Fahrbahndecke einzubauen (wir haben bereits berichtet).

„Aufgrund der für diesen Zeitraum vorhergesagten Witterung mit Nachtfrost sind diese Asphaltarbeiten leider nicht möglich. Die angekündigten Vollsperrungen an den beiden Wochenenden entfallen daher und werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben“, schreibt zu der zuständige Zweckverband KMB.

Neuer Termin steht noch nicht fest

Das exakte Datum für die Ersatztermine stehe momentan noch nicht fest. Der KMB will die neuen Ausführungstermine jedoch rechtzeitig bekanntgeben. In der Zwischenzeit ist die Schwanheimer Straße in beiden Fahrtrichtungen uneingeschränkt befahrbar.

Für die während dieser Zeit „entstehenden, unvermeidbaren Beeinträchtigungen“ bittet der KMB um Verständnis. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 31.01.2019