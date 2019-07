Vom 2. bis 5. August Hochstädter Kerb mit Fräserennen

Hochstädten.Hochstädten steht wieder einmal in den Startlöchern für die Kerb. Der Kerwe- und Heimatverein lädt dazu von Freitag, 2. August, bis einschließlich Montag, 5. August, am Feuerwehrgerätehaus ein.

Los geht es am Freitag (2. August) um 20.30 Uhr im Festzelt mit einer stimmungsvollen Party mit „DJ 4 Finger Joe“. Am Samstag (3.) wird die Kerb ab 20 Uhr offiziell ausgegraben. Mit dabei sind Kerweparrer Marcus Schneider, Mundschenk Lukas Link sowie Kerwekönigin Laura Buß. Anschließend wird es am Samstagabend eine große Rock&Pop-Party mit K-Manic geben.

Der Kerwesonntag (4.) steht ganz im Zeichen des 37. Fräsenrennens, das wieder einmal zahlreiche Zuschauer anziehen wird. Der Kerwesonntag beginnt um 10 Uhr mit dem Gottesdienst, hier besteht die Möglichkeit, ein Mittagessen zu sich zu nehmen. Anschließend findet traditionell der Kerweumzug um 13.30 Uhr statt, gefolgt von der Kerweredd im Festzelt bei Kaffee und Kuchen. Gegen 15 Uhr startet das Fräserennen. Am Kerwemontag (5.) beim Frühschoppen um 10 Uhr mit anschließendem Mittagessen im Zelt neigt sich die Kerb langsam dem Ende zu. Am Abend wird die Kerb vergraben. red/Archivbild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 23.07.2019