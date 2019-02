Vom Krankenhaus ins Klassenzimmer

Bensheim.Statt um Patienten im Heilig-Geist-Hospital kümmert sich Monika Wolf heute um rund 60 Schüler an der Karl-Kübel-Schule. Schon vor 22 Jahren hat sie den Schritt an die berufliche Schule gewagt und gibt seitdem ihr Wissen in den Fächern Gesundheit und Chemie an den medizinischen Nachwuchs weiter. Im Gespräch mit dieser Zeitung erzählt die Quereinsteigerin von ihrem Weg ins Lehramt.

Ein ...