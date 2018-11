Vom Melibokus zum Felsenmeer

Bensheim.Für die November-Tour traf sich die SSG-Outdoor-Gruppe „Wandern für Aktive“ zu einer Wanderung rund um den Melibokus. Bei schönstem Herbstwetter ging es vom Hochstädter Haus in stetigem Anstieg hinauf zum höchsten Berg der Bergstraße (517 Meter). Von hier aus konnten die 15 Wanderer die herrliche Aussicht über die Rheinebene genießen. Durch den herbstlichen Buchenwald ging es auf der anderen Seite bergauf zur Kuralpe. Danach musste der steile Anstieg zum Ohlyturm bewältigt werden. Nach einiger Kletterei durchs Felsenmeer führte der Weg wieder Richtung Heimat. Die nächsten Outdoor-Entdeckungen sind am Sonntag (2.). Treffpunkt 9.30 Uhr am Friedhof Bensheim- Mitte zu einer Rundtour mit ca. 3,5 Stunden Gehzeit. Dies ist die Jahres-Abschlusstour der Gruppe „Wandern für Aktive“ mit gemütlicher Einkehr in der Vetters Mühle Zell. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.12.2018