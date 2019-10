Vom Musical-Hit bis zum Hochzeitsmarsch

Fehlheim.Novum in der Fehlheimer Pfarrkirche: Der Dirigent des Kirchenmusikvereins (KKMV) Fehlheim, Ralph Dinu-Biringer, hat seinem Verein ein Konzert geschenkt. Gemeinsam mit der Organistin Lucia Carstens und dem Trompeterkollegen Steffen Mathes hatte er ein Programm auf die Beine gestellt, das sich hören lassen konnte. Doch zuvor gab es ein Geburtstagsständchen und liebe Worte für Bianca Ritzert, die Notenwartin des Vereins.

„Te Deum“ zum Auftakt

Ganz im Sinne der Kirchenmusik startete das musikalische Trio mit dem als Eurovisionsfanfare bekanntgewordenen „Te Deum“ von Marc-Antoine Charpentier, bevor der Vorsitzende Harald Friedrich die zahlreichen Gäste begrüßen konnte. Er stellte die Musiker vor, und erklärte, wie es zu diesem Konzert kam. Dem Dirigenten gefällt, was der Verein in der Jugendarbeit leistet und so entschloss er sich, der Jugend, dem Verein und letztendlich allen Fehlheimern dieses Geschenk zu machen.

Dass Nachwuchs auch im Musikverein gefördert werden muss, erklärt sich von selbst, ebenso die Tatsache, dass dafür finanzielle Mittel nötig sind. Daher verzichteten die Musiker auf ihre Gagen und spendeten den Erlös des Abends dem Verein zur Nutzung für die Jugend.

Die weitere Moderation übernahmen dann zwei echte Jugendmusikerinnen, Theresia Hebling und Katharina Späth. Auf charmante und witzige Weise unterhielten sie das Publikum, erzählten allerhand Wissenswertes über die Stücke und deren Komponisten und ließen während der Musikpausen keine Langeweile aufkommen.

Dem Te Deum folgte die „Ankunft der Königin von Saba“ von dem zur damaligen Zeit schon sehr lange in England lebenden Georg Friedrich Händel. Das Orgelsolo im Anschluss spielte Lucia Carstens. Die Kirchenmusikerin aus Calw absolviert gerade ihr Masterstudium in Orgelliteratur. Außerdem hat sie 2014 beim internationalen Orgelwettbewerb im französischen Épinal einen zweiten Preis erzielt.

Improvisationen an der Trompete

Es blieb beim Barock, aber der Komponist wechselte. „Jesus bleibet meine Freude“ folgte und danach die bekannte „Air“ aus der 3. Orchestersuite in D-Dur von Johann Sebastian Bach. Bach gehörte zu den Tonkünstlern, die ihren Blechbläsern alles abverlangen. Dass sich Steffen Mathes davon nicht unter Druck setzen ließ, war an seinen virtuosen Improvisationen der „Air“ zu hören. Er stammt aus Heppenheim und hat in Mannheim Jazz- und Popmusik studiert. Er hat erste Preise beim Landeswettbewerb „Jugend jazzt“ erzielt und ist zurzeit in der Musical-Produktion Aladdin in Stuttgart zu hören.

Ein typisches One-Hit-Wonder war der Kanon in D-Dur von Johann Pachelbel. Der Organist aus Erfurt schrieb dieses Stück vermutlich zur Hochzeit seines Orgelschülers Johann Christoph Bach, dem älteren Bruder von Johann Sebastian. Die eingängige Harmonie-Folge des Kanons findet bis heute Verwendung in allen musikalischen Richtungen – beispielsweise in „Let it be“ von den Beatles. Auch bekannt war der „Prince of Denmark’s March“ von Jeremiah Clarke. Seit der Hochzeit von Prinz Charles und Lady Diana im Jahre 1981 wird er gerne als Einzugsmarsch bei Trauungen gespielt.

Von der Empore herunter gelockt

Bis dahin konnten die Besucher in der Fehlheimer Kirche die drei Solisten nur hören, da sie sich auf der Empore befanden. Die beiden Moderatorinnen wollten das ändern und lockten die Musiker mit ihren Querflöten und den Klängen des Cournel Bogey Marsch nach unten.

Auch das Programm hat sich bewegt – zeitlich gesehen. Moon River aus dem Film „Breakfast at Tiffany’s“ stammt aus dem Jahr 1961 und Audrey Hepburn wurde damit zum Star. Auch Lucia Carstens wechselte ihr Instrument, und zwar von der Orgel zum E-Piano. Den Abschluss bildete die Ballade „Killing me softly“ von Roberta Flack.

Harald Friedrich dankte allen Mitwirkenden für ihre Teilnahme, den Musikern sowie den beiden Moderatorinnen. Ein Dank ging auch an Andreas Willwohl für die Betreuung der Technik.

Im Anschluss hatte die KKMV-Jugend noch zu einem Umtrunk in den Pfarrgarten eingeladen, um sich selbst bei allen Gästen und Spendern zu bedanken. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.10.2019