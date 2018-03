Vom Töten per Knopfdruck

Anzeige

Bensheim.Ein Knopfdruck und „bumm“, schon zerfetzt eine Explosion das, was sich da eben im Fadenkreuz noch bewegt hat. Auftrag erledigt, Terrorist getötet, taktischer Rückzug. Wie aber fühlt sich das sowieso schon unpersönliche Töten an, wenn man nicht mal mehr im Cockpit eines Flugzeuges sitzt, sondern vom Schreibtisch aus eine Drohne steuert?

Die Woche junger Schauspieler wird am Montag (5.) eröffnet. Nach der Vorstellung des Programms ab 19 Uhr durch Hermann Beil und Marlene Schäfer präsentiert das Schauspiel Frankfurt ab 20.15 Uhr im Parktheater mit dem 50 Minuten langen Stück „Grounded“ des amerikanischen Autors George Brant das erste Stück des Festivals.

„Grounded“ wird im sogenannten „Kammerspielformat“ aufgeführt. Das Stück ist ein Monolog einer amerikanischen Kampfpilotin (gespielt von Sarah Grunert), die nach abgeschlossener Elternzeit in den aktiven Dienst zurückkehrt und sich statt auf den Sitz eines Kampfjets zur „Chairforce“ versetzt – also „grounded“ – sieht. Statt mit einer bemannten Kriegsmaschine soll sie jetzt aus sicherer Entfernung mit einer Drohne töten. Statt die Beschleunigung zu spüren, die jeder Knopfdruck, jede kleinste Bewegung am Steuerknüppel bedeuten kann, während man das unschuldige Blau des Himmels über sich und das Geschehen unter sich erfasst, bedient sie jetzt einen „Vogel ohne Augen“, eine Maschine, die einen Menschen nur noch braucht, um ihn auf Entfernung zur Gefahr zu halten, nicht aber, um ihn zu schützen.