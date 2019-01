Vom Umgang mit dem Sterben

Bensheim.Wie möchte ich sterben im Zeitalter der Hochleistungsmedizin? Um diese Frage geht es in einem Vortrag, zu dem der Verein für Volksgesundheit für Mittwoch (23.) um 14.30 Uhr in den Seniorentreff, Hauptstraße 53, einlädt. Referentin ist die Medizinerin Birgit Schleep. Der Eintritt ist frei.

„Auf der einen Seite ist unsere Lebenserwartung durch medizinischen Fortschritt und Wohlstand, bei besserer Lebensqualität, deutlich gestiegen. Auf der anderen Seite verändert sich das Anspruchsdenken vieler Patienten und deren Angehöriger durch die rasante Entwicklung und die Möglichkeiten der modernen technischen Hochleistungsmedizin“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Oberärztin Dr. Birgit Schleep wird aus ihrem langen Berufsleben den unterschiedlichen Umgang mit dem Sterben im klinischen Alltag und zu Hause schildern und mit Beispielen verdeutlichen. Der Patientenalptraum am Lebensende ist: Hilflos auf einer Intensivstation an ein Bett gefesselt zu sein und durch Maschinen am Sterben gehindert zu werden.

Der Vortrag soll zu Denkanstößen anregen und ermutigen, sich zeitnah mit dem Sterben auseinanderzusetzen, um selbstbestimmt und würdevoll sterben zu können. red

