Von Archäologie-Vortrag bis Weinprobe

Bensheim.Gemeinsam mit wechselnden Partnern hat die Stadt Bensheim auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Programm für die Bensheimer Seniorentage auf die Beine gestellt. Die Veranstaltungsreihe findet vom 30. September bis zum 5. Oktober bereits zum 32. Mal statt.

Auftakt: Bei der Eröffnungsveranstaltung am Sonntag, 30. September, um 14 Uhr sorgt Alleinunterhalter Thomas Röth für gute Laune, ebenso wie die Präsidentengarde der Zeller Fastnacht, die „Prosecco-Lerchen“ der Frauenfastnacht, die Kinder- und Jugendgruppe der Wettkampfgymnastik der TSV Auerbach sowie das Bensheimer „Urgestein“ Karl Jährling. Prominente Vertreterin des Gastgebers Oald Bensem ist die „Fraa vun Bensem“ Doris Walter, die durch das Programm führt.

Genuss: Eine Weinprobe verbindet am Montag, 1. Oktober, um 14 Uhr Genuss und Information. Bei Schmalz und Brot im Weingut Mohr erklärt Joseph Schaider Wissenswertes rund um die verschiedenen Weine, die zum Probieren bereitstehen. Die Teilnahme kostet pro Person fünf Euro.

Stadtgeschichte: Die archäologischen Funde auf dem Bensheimer Marktplatz waren in jüngster Zeit ein großes Thema in der Stadt und haben auch Eingang in das Programm der Seniorentage gefunden: Am 2. Oktober um 14 Uhr hält Christoph Breitwieser, Leiter des Museums Bensheim, im Breuer-Sälchen des Kolpinghauses einen Vortrag mit dem Titel „Von Traubenkernen und Brakteaten“. Interessierte werden gebeten, sich vorab anzumelden.

Musik und Tanz: Unterhaltsame Stunden verspricht der Bunte Nachmittag am Donnerstag, 4. Oktober, zu dem die Awo Bensheim, die Frauen der Kolpingfamilie und die Stadt Bensheim einladen. Ab 14 Uhr tritt Alleinunterhalter Jörg Ratz auf der Bühne des Kolpinghauses auf, gefolgt vom Ballettstudio Leonor, den „Fehlheimer Tenören“ und der Showtanzgruppe der Tanzfabrik Bensheim. Die Moderation übernimmt Hans Bang.

Rundgang: Am letzten Tag der 32. Bensheimer Seniorentage sind auch Teilnehmer mit eingeschränkter Mobilität herzlich eingeladen, unbekannte Facetten ihrer Stadt zu entdecken: Am Freitag, 5. Oktober, startet der „aktive Stadtrundgang“ mit Begleitern und ehrenamtlichen Helfern um 14 Uhr am Marktplatz.

Zum Abschluss kredenzen die Fehlheimer Landfrauen im Seniorentreff in der Fußgängerzone einen Imbiss. Für die Veranstaltung, an der sich auch das Netzwerk Demenz beteiligt, ist eine Anmeldung erforderlich.

Veranstaltungsort und Anmeldung: Mit Ausnahme der Weinprobe und des Stadtrundgangs finden die Programmpunkte der Bensheimer Seniorentage im Kolpinghaus Bensheim, Am Rinnentor 46 statt. Rückfragen sowie Anmeldungen zu Vortrag und Stadtrundgang beziehungsweise Kartenbestellungen für die Weinprobe bitte an das Team „Familie, Jugend, Senioren und Vereine“ der Stadt Bensheim, Darmstädter Straße 52 (Eingang Kirchbergstraße), richten. ps

