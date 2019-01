Von Auerbach begeistert

Bensheim.Wer Ellenruth Taubitz trifft, der kann kaum glauben, dass diese Frau wirklich schon 95 Jahre alt sein soll, so vital begrüßte die Jubilarin die Gäste am vergangenen Samstag in ihrem Haus im Auerbacher Weg.

Geboren wurde die Jubilarin am 19. Januar 1924 in Völklingen. Ein tragischer Unfall im Jahre 1945 war die Ursache, dass sie nach Bensheim kam. Ein amerikanischer Soldat verursachte den Autounfall, bei dem ihr erster Ehemann getötet wurde. Sie selbst war damals im dritten Monat schwanger und hatte Glück, das ihr und ihrem ungeborenen Baby nichts passierte und sie im März 1946 einen gesunden Jungen zur Welt brachte.

Mit den amerikanischen Militärbehörden kämpfte sie viele Jahre um Entschädigung. Was die Zahlung an Ellenruth Taubitz verkomplizierte, war die Tatsache, dass sie im Saarland wohnte, dass nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst französische Besatzungszone und ab 1947 ein eigenständiger Staat und somit Ausland war. Die Rechtsstreitigkeit zog sich bis in die fünfziger Jahre hin, dann entschloss sich Ellenruth Taubitz, in das Bundesgebiet zu ziehen, um das ihr rechtmäßig zustehendes Geld ausgezahlt zu bekommen.

„Bei einer Zugfahrt las ich in einer Frankfurter Zeitung über ein neues Baugebiet in einem gewissen Bensheim und fuhr mit meinem Sohn dorthin“, erzählt Ellenruth Taubitz. Damals sei sie sich „wie in der Wüste“ vorgekommen, da rund um das neue Baugebiet kaum Häuser standen. Aber von der Landschaft samt dem schönen Auerbach mit seinem Schloss und dem Fürstenlager war sie angetan. So entschloss sie sich 1958, im Auerbacher Weg ein Haus zu kaufen. Im Jahre 1959 war dann der Umzug in das neue Heim.

Seit 1975 ist Ellenruth Taubitz mit ihrem Ehemann Erich Taubitz verheiratet, der im Oktober seinen 95. Geburtstag haben wird. Bis zum Ruhestand arbeitete die Jubilarin als Zahnarzthelferin und in ihrer Freizeit engagiert sie sich in der Arbeiterwohlfahrt. Im Jahre 2017 wurde sie für ihr 30-jähriges Engagement geehrt.

Am Rande sei erwähnt, dass ihr Sohn, der 1946 auf die Welt kam, Peter Jenal ist, den viele Bensheimer sicher aus seiner Zeit als Gronauer Ortsvorsteher kennen. Im Namen der Stadt Bensheim übermittelte Bürgermeister Rolf Richter die Glückwünsche und überreichte Ellenruth Taubitz eine Urkunde und ein prickelndes Geschenk in Form von zwei Sektflaschen.

Außerdem gab es die SOS-Notfalldose, die Richter immer bei seinen Geburtstagsbesuchen überreicht und die im Ernstfall Leben retten kann. tn

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.01.2019