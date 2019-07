Von Bensheim geht’s nach Wacken

Bensheim.Zum 50-jährigen Jubiläum geht die britische Hardrock-Band UFO noch einmal auf „Last Orders“-Tour. Danach verlässt Sänger und Gründungsmitglied Phil Mogg die Band und geht in den musikalischen Ruhestand. Der Gig im Musiktheater Rex, wo UFO schon mehrfach gelandet waren, war einer von wenigen Deutschland-Terminen. Und in bester Gesellschaft: Am Donnerstag, 1. August, wird die Formation beim

...