Von Bergwerk bis Radweg

Hochstädten.Vor wenigen Tagen trafen sich Vertreter der Stadt Bensheim, des Planungsbüros FIRU und sieben Hochstädter Bürger, um die vielen Anregungen aus der Hochstädter Bevölkerung im Rahmen der Bürgerbeteiligung des Dorfentwicklungsprogramms vor Ort in Augenschein zu nehmen.

Bei der Online-Beteiligung wurden aus Hochstädten mit 74 Beiträgen die mit Abstand meisten Erwartungen aller Stadtteile an das Programm – Stärken und Schwächen betreffend – eingereicht. „Wir freuen uns sehr über diese intensive Beteiligung, da sie das Interesse der Bevölkerung an der Lebensqualität in ihrem Ort belegt. Gleichzeitig haben die Bürger die Chance wahrgenommen, die das Programm der Hessischen Landesregierung für Hochstädten und die anderen Stadtteile von Bensheim bedeutet“, meint Ortsvorsteher Bernd Rettig. Die angesprochenen Themen wiesen eine große Bandbreite auf und reichten von Mobilität über Digitalisierung, Daseinsvorsorge, städtebaulicher Entwicklung bis hin zum ehrenamtlichen Engagement und historischen Wurzeln. Besonders wichtig ist den Hochstädtern die Anlage eines Fuß-/Radweges nach Auerbach.

Die ÖPNV-Verbindungen gelten ebenfalls als ausbaufähig, obwohl die Aufstockung der Ruftaxi-Verbindungen bereits eine deutliche Verbesserung gebracht hat. Die aktuelle Forderung des SPD-Ortsverbandes Auerbach/Hochstädten, über die Buslinie 671 das neue Ärztezentrum in Auerbach besser anzuschließen, fügt der Ortsbeirat die Bitte hinzu, dies auch auf Hochstädten auszuweiten. Städtebaulich wurden unter anderem die Ortseinfahrt betrachtet, die sich im Bereich der neuen Bushaltestelle am Hochstädter Haus als eng und optisch wenig ansprechend erweist. Für das alte Feuerwehrgebäude, das früher als Kirchsaal genutzt wurde und heute noch dem Kerwe- und Heimatverein als Stützpunkt dient, sollte eine Perspektive gefunden werden.

Historischer Lehrpfad

Die Geschichte des Marmorbergwerks, dessen Spuren an vielen Stellen noch sichtbar sind, könnte in einem historischen Lehrpfad verdeutlicht werden. Ein weiterer Schwerpunkt ist die nachhaltige Festigung des Hochstädter Hauses, das mit Dorfladen, Café und weiteren Aktivitäten in vielen Beiträgen als Stärke der Dorfgemeinschaft hervorgehoben wurden.

Viele weitere Anregungen werden alsbald Eingang in die nächsten Schritte zur Entwicklung der interkommunalen Entwicklungskonzepts für die Dorfentwicklung finden und auch Bestandteil erneuter Bürgerbeteiligungsformate sein. Anette Reil-Held, die den Ortsbeirat in der Steuerungsgruppe Dorfentwicklung vertritt, zeigt sich optimistisch: „Ich bin zuversichtlich, dass viele der bereits entwickelnden Projektvorschläge in der sechs Jahre dauernden Umsetzungsphase realisieren lassen.“

Anette Reil-Held weist noch auf eine „verrückte Idee“ hin, „die für Einfallsreichtum steht“ und die Identität von Hochstädten visuell stärken könnte: Warum sollte nicht jeder Hausbesitzer, der seine Fassade neu anlegt, diese in blauer oder weißer Farbe streichen „und Hochstädten so zum blauen Dorf machen?“ gs/red

