Von Blau zu Grau

Bensheim.„Jetzt gibt es nur noch Grau“. Mit diesen Worten beschreibt eine junge Pilotin das, was sie sieht, wenn sie an ihrem Arbeitsplatz in der Wüste in Nevada sitzt. Ihr scheinbar normaler Alltag lässt die Linie zwischen Realität und Fiktion verschwimmen, sodass sie sich immer mehr von sich selbst und ihrem Umfeld entfremdet.

George Brant, ein junger amerikanischer Autor , verweist in seinem Stück „Grounded“ auf moderne, asymmetrische Kriegsführung mit Drohnen: Der Pilot versteckt sich hinter einem Monitor ohne realen Bezug zu seinem zu tötendem Objekt. Die in Bensheim im Rahmen der Woche junger Schauspieler gezeigte Inszenierung stammt vom Schauspiel Frankfurt.

„Grounded“ handelt von einer F16-Kampfpilotin der US-Army, die nach ihrem erzwungenen Schwangerschaftsulaub zurückkommt und nun als Drohnenpilotin eingesetzt wird. Dadurch verliert sie ihr Freiheitsgefühl, das sie mit der blauen Farbe des Himmels verbindet, während sie im Flugzeug sitzt. Außerdem gibt ihr die Farbe Blau den Sinn in ihrem Tun sowie die Motivation ihres Handelns, dass Richtige zu tun. Den damit verbundenem Realitätsverlust durch das Töten mit Drohnen und die Konflikte zwischen Arbeitsplatz/ Kriegsführung und Familie stellen sie auf eine Probe. Im Laufe des Stücks entwickelt die Pilotin eine Paranoia gegenüber der Wirklichkeit. Sie fühlt sich ständig beobachtet und sieht ihr Leben durch die Kameras ihrer Drohne.