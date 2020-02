Von Chopin über Queen bis zu John Legend

Bensheim.Im Gegensatz zum Makrokosmos, der Welt des Großen, steht der Mikrokosmos für die Welt des Kleinen. Die Naturwissenschaften verwenden diesen Begriff, um die Welt der Mikroorganismen zu beschreiben, also all das, was der Mensch nicht mehr direkt wahrnehmen kann. Auch auf anderen Gebieten wird dieser Terminus angewandt, um eine Abgrenzung des Kleinen vom Großen vorzunehmen.

Einen

...