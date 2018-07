Von den Dinos bis zu den Indianern

Zum großen Abschlussfest versammelten sich die Ferienspielkinder am Freitag im Weiherhausstadion. © Funck

Bensheim.Renate Braun war geschafft. „Das ist mein Frühstück und mein Mittagessen“, sagte sie mit einem trockenen Brötchen in der Hand und setzte sich auf eine Bank in der Schutzhütte. Draußen, auf dem Übungsrasen im Weiherhausstadion, war am Freitagnachmittag das Abschlussfest der Bensheimer Ferienspiele gerade zu Ende gegangen. Die Zeit des tiefen Durchatmens war gekommen für das Team von der

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3671 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 09.07.2018