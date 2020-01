Von den Tücken des Vaterwerdens

Bensheim.Uwe Naumann (Bild) präsentiert am Samstag, 1., und Sonntag, 2. Februar, im Hochstädter Haus das Programm „Hi Dad! Hilfe – Endlich Papa“. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Von Seiten des Veranstalters heißt es: „Auf urkomische Weise beschreibt der Autor Bjarni Haukur Thorsson die ganze Bandbreite des Elternwerdens – eine Geschichte mit Herz und (Wahn-)Witz!“

Überraschend klischeefrei zeige diese One-Man-Show die ganze Bandbreite des Elternwerdens: Katastrophen, Ängste, Fluchtgedanken, aber auch stille emotionale Momente voller Glück und Vorfreude. Das Gefühls-Chaos schwangerer Väter eben.

Es geht um Themen wie: Der erste Besuch beim Frauenarzt – Kann man Kinderwagen auch frisieren? – Wann wird es wieder sein wie früher? – Wer eine Sportskanone ist, kennt noch lange nicht alle Atemübungen für die Geburt – Und wer einen Schlips binden kann, kann noch lange keine Windeln wechseln.

„Sau-komisch stellt sich Uwe Naumann (Bild) den ungeahnten Herausforderungen: als werdender Vater, verwirrter Ehemann, und in vielen weiteren Rollen“, heißt es in der Ankündigung.

Heintje-Double und Kunstpfeifer

Uwe Naumann machte seine ersten Schauspielerfahrungen als 14-Jähriger und nahm Schauspielunterricht in Mannheim, den er auf Drängen der Eltern abbrechen musste. Trotz seiner Ausbildung und späterer Tätigkeit als Fernmeldemonteur in Mannheim und Weinheim ließ ihn die Schauspielerei nicht los. Als junger Mann tourte er als „Heintje-Double“ und noch heute als Kunstpfeifer, die Pfälzer Antwort auf Ilse Werner.

In TV-Serien und auf der Theaterbühne fühlt er sich zu Hause. Diverse Rollen im Alzeyer Gerry Jansen Theater, Bensheimer Parktheater sowie bei den Burgfestspielen Wiesbaden und Kleinkunstbühnen belohnen seine Hartnäckigkeit, an seinem Berufswunsch festgehalten zu haben. Aktuell ist Uwe Naumann in einigen Stücken im Oststadt-Theater in Mannheim zu sehen. red/Bild: Veranstalter

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 24.01.2020