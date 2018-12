Von der Raupe zum Schmetterling

Bensheim.Gestern Abend wurde das nächste Fenster des Adventskalenders am Haus am Markt geöffnet. Gestaltet wurde das Motiv für den 18. Dezember von der Bensheimer Gruppe der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands. Auch sie hat das diesjährige Motto der Adventskalender-Aktion – „Aufbruch und Neubeginn“ im Bild umgesetzt: Aus der Raupe wird ein bunter Schmetterling.

Sechs weitere Fenster werden am Adventskalender an den kommenden Abenden noch geöffnet – jeweils um 18 Uhr im Rahmen einer kleinen Zeremonie auf der Bühne am Marktplatz. red/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.12.2018