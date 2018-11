Von der Taufe bis zur Beerdigung

Bensheim.Schon zur Zeit der ersten Christen gab es in der Kirche einen besonderen Dienst der Nächstenliebe und der Verkündigung. Jünger, die diesen Dienst übernahmen, wurden Diakone genannt.

Ihr Lebensinhalt war es, dem Beispiel Jesu zu folgen, der nach seinen eigenen Worten nicht gekommen war, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und ganz für andere da zu sein.

Nach einer wechselvollen Geschichte des Diakonats über fast 2000 Jahre hat das Zweite Vatikanische Konzil, das von 1962 bis 1965 stattfand, das Amt des Ständigen Diakons in der römisch-katholischen Kirche wiederhergestellt.

Günter Bartels, der als Ständiger Diakon i.R. in Bensheim lebt, sprach bei den Senioren der Stadtkirchengemeinde Sankt Georg unter der Überschrift „Vom Bankmann zum Kirchenmann“ über seine beiden Berufe.

Bartels, in Hildesheim geboren, war nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann zuletzt als Zweigstellenleiter einer Bank in Wiesbaden und Mainz tätig.

Nach Kontakten zum Ständigen Diakonat in Mainz und einer längeren Ausbildungszeit wurde er vom damaligen Mainzer Bischof Hermann Kardinal Volk zum Ständigen Diakon geweiht. Seine Einsatzorte waren Mainz-Gonsenheim, Kelsterbach, Sankt Laurentius in Bensheim, Sankt Petrus und Paulus in Lindenfels und Sankt Peter in Heppenheim. Insgesamt war Günter Bartels 45 Jahre berufstätig, davon 18 Jahre als Bankkaufmann und 27 Jahre als Ständiger Diakon.

Bartels informierte die Senioren über seine vielfältigen und abwechslungsreichen Tätigkeiten in der Gemeindearbeit: Religionsunterricht in der Schule, Jugendarbeit, Firmvorbereitung, Sakramentenspendung wie Taufe und Trauung, Beerdigungen (über 1200 in seiner Dienstzeit), Wort-Gottesdienste, Andachten und Predigtdienst in den Sonntagsgottesdiensten. Auch in der Sozialarbeit war er als Ständiger Diakon in der Sozialstation, der Suppenküche und als Altenheim- und Krankenseelsorger tätig.

Die Arbeit mit Arbeitslosen im Berufsbildungswerk Bergstraße lag ihm auch sehr am Herzen. Als geistlicher Begleiter bei den Wanderungen mit Rucksack und Bibel, auf dem Jakobsweg, bei den Besinnungswochen und als Notfallseelsorger war er unterwegs. Die (ökumenischen) Glaubensgespräche am Vormittag hat er mitgegründet und jahrelang wesentlich mitgestaltet und geprägt. Schon im Ruhestand hat Günter Bartels sich segensreich in die Hospizarbeit als Begleiter, Vorstandsmitglied und bei den Meditationen am Abend eingebracht.

Die Senioren folgten interessiert den Ausführungen Bartels und konnten in einer Fragerunde das Thema Ständiger Diakonat vertiefen. So wurde etwa auf die Frage, wie es mit dem Diakonat der Frauen steht, zu dem Papst Franziskus vor einiger Zeit eine Arbeitsgruppe berufen hat, eingegangen.

Die Senioren bedankten sich bei Günter Bartels mit einem Weinpräsent für diesen sehr informativen Vortrag. Helmut Turber lud anschließend zur ersten Veranstaltung im neuen Kirchenjahr am 11. Dezember ein, wenn Stadtpfarrer Thomas Catta mit einem Adventsgottesdienst seine älteren Gemeindemitglieder auf das Hochfest der Menschwerdung Gottes einstimmen wird. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.11.2018