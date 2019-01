Von der TV-Bühne in die Alte Gerberei

Bensheim.Wer die Auftritte von Heike Grammbitter bei der Castingshow „Senior Voice“ verpasst hat, der konnte sich jetzt bei der „SoulFoodSuperJam“ im Varieté Pegasus von der Stimmgewaltigkeit, der Bühnenpräsenz und Vielseitigkeit der Powerfrau überzeugen. Seit 2017 laden Grammbitter und Thorsten Dewald von Oktober bis Mai jeden zweiten Montag im Monat zur Live-Musik mit den „Stars behind the Stars“ in

...