Von Felsbrocken und Blumensträußen

Bensheim.In der rund einstündigen Sondersitzung der Stadtverordneten zum Bürgerentscheid positionierten sich alle Akteure ausführlich – auch mit Blick auf die Kommunalwahl am 14. März.

Franz Apfel attestierte der CDU, dass sie mit ihrem Antrag den Weg frei mache für einen städtebaulichen Ideenwettbewerb, in dem alle im Bürgerbeteiligungsprozess vorgetragenen Positionen dargestellt werden. Um zu dieser Einsicht zu gelangen, hätten die Christdemokraten aber wohl erst das Amt des Bürgermeisters verlieren müssen. „Heute räumt die CDU keine Steine, sondern einen großen Felsbrocken weg“, spielte der BfB-Fraktionschef auf die Aussage von Tobias Heinz (CDU) nach der Bürgermeisterwahl an, man werde für Christine Klein keine Steine wegräumen.

Bis dahin habe die CDU zusammen mit der SPD die Bürger alleine gelassen. „Sie sollten sich kein eigenes Bild über die verschiedenen Möglichkeiten machen dürfen“, so Apfel. Der BI sprach er seine Hochachtung für die erbrachten Leistungen aus. „Wir alle müssen mehr auf die Strömungen innerhalb unserer Stadt achten.“

Die jetzige Entwicklung hätte man schon im Februar haben können. Aber da hätten welche mit dem Kopf durch die Wand gewollt. „Die Arroganz der Macht in Bensheim ist gescheitert“, urteilte Franz Apfel. Das Rathaus müsse nun auf die BI zugehen. Als weiteren Felsbrocken, den die CDU wegräumen könnte vor der Kommunalwahl, bezeichnete der Fraktionschef die Sanierung des Sparkassengebäudes an der Bahnhofstraße. „Ihre klugen Köpfe werden das erkennen.“

Mit Vergangenheitsbewältigung – wie einige seiner Vorredner – wollte sich Holger Steinert nicht aufhalten. Die Sondersitzung sei einzig dem Schlingerkurs der CDU zu verdanken, konstatierte der FDP-Fraktionsvorsitzende. Allerdings seien BfB und GLB nicht ganz so unschuldig an der Entwicklung, weil sie bis Ende 2019 in der Koalition alles mitgetragen haben.

„Die CDU vollzieht heute einen Kurswechsel, weil die Bürgermeisterwahl verloren ging und die Kommunalwahl droht. Sie treten die Flucht nach vorne an“, bemerkte Steinert. Das sei nachvollziehbar, aber letztlich ein durchsichtiges Manöver. Im Bürgerentscheid sollten eigentlich die Bürger entscheiden, „jetzt entscheidet aber wieder die Stadtverordnetenversammlung über die Köpfe der Bürger hinweg“. Das sei schade.

Die FDP hätte mit dem Verfahren gut leben können, das werde aber ausgehebelt. „Damit sind wir nicht einverstanden, sehen aber den zeitlichen Aspekt“, begründete Steinert die Enthaltung seiner Fraktion.

Die FWG begrüßte hingegen in Person von Rolf Tiemann den Antrag. „Die CDU nimmt eine Positionsänderung um 180 Grad vor, denn bis zur Bürgermeisterwahl hat sie noch massiv gegen die BI agiert. Ob dieses Umdenken primär aus wahltaktischen Überlegungen oder aus Überzeugung erfolgt ist, ist letztlich nebensächlich. Denn allein das Ergebnis zählt.“

Zu wünschen sei, dass nach dem Wechsel im Bürgermeisteramt und der Auflösung der Koalition zunehmend problem- und sachbezogen entschieden werde – „und parteipolitische Interessen hintanstehen“.

Rolf Kahnt (AfD) bedauerte in seiner Rede, dass die SPD dem Antrag nicht zustimmte. „Das ist rückwärtsgewandt und gegen die Bürger“,warf er den Sozialdemokraten eine „Missachtung der Wünsche der Bürger“ vor. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende äußerte zudem die Befürchtung, dass sich die CDU nun zurücklehnen wolle. Den Zustand der Fraktion beschrieb er als „chaotisch, tragisch und verzweifelt“.

Bei der Bürgermeisterwahl habe sich die Partei überschätzt, die BI hingegen habe sie unterschätzt. Als „unanständig“ bezeichnete Kahnt, dass die CDU nicht die anderen Fraktionen für eine gemeinsame Antragstellung angesprochen hätte. „Sie wollen sich mit einem Blumenstrauß schmücken, den andere bezahlt haben.“ dr

