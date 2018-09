Von Hessen nach Russland

Fehlheim.Vier Prinzessinnen aus dem Haus Hessen-Darmstadt heirateten während des 18. und 19. Jahrhunderts in die russische Zarenfamilie Romanov ein: Wilhelmine, Marie, Elisabeth und Alix.

Das Leben der vier Frauen erzählte Carola Heimann, gebürtige Darmstädterin, bei einer Veranstaltung der Fehlheimer Stadtteildokumentation unter der Leitung von Klaus Brunnengräber nach.

Der Großvater Heimanns war als Schmied am Darmstädter Hof tätig, so dass die ehemalige Bensheimer Stadtverordnetenvorsteherin als Kind mit dem Fürstenhaus in Berührung kam und später ein besonderes Interesse für das Thema entwickelte. Musikalisch umrahmt wurde die „historischen Plauderei“ in der Unterkunft der Fehlheimer Feuerwehr, der rund 60 Besucher beiwohnten, von Berthold Mäurer.

Attentat zum Opfer gefallen

Wilhelmine (1755 bis 1776) ist die erste Darmstädter Prinzessin, die in die Familie Romanov einheiratet. 1773 ehelicht sie Thronfolger Paul, den späteren Zar Paul I. Wilhelmine stirbt 1776 unter nicht geklärten Umständen wenige Tage nach der Geburt ihres ersten Kindes.

Marie (1824 bis 1880) heiratet 1841 Thronfolger Alexander, der als Alexander II. 1855 die Regentschaft in Russland übernimmt. Marie erliegt 1880 einem Lungenleiden. Elisabeth (1864 bis 1918), Ella genannt, vermählt sich 1884 mit Großfürst Sergei. Nachdem Sergei einem Attentat (1905) zum Opfer fällt, widmet sich Ella der Religion und gründet in Moskau ein Kloster. Sie wird mit anderen Mitgliedern der Zarenfamilie 1918 in Alapajewsk (Ural) hingerichtet.

Alix (1872 bis 1918), Schwester von Ella, ist die letzte russische Kaiserin. Sie heiratet 1894 Nikolaus, der als Nikolaus II. von 1894 bis 1917 regiert. Alix, die zeitweise unter Einfluss des Wanderpredigers Rasputin steht, wird mit ihrem Mann und ihren fünf Kindern 1918 in Jekaterinburg erschossen. eh

