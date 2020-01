Von Kindermusical bis Beethoven

Bensheim.In dieser Woche beginnen die Chöre der Pfarrgemeinde Sankt Georg in Bensheim wieder mit der Probenarbeit – ein idealer Moment für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, um neu einzusteigen. Das Angebot ist breitgefächert: Kinder und Jugendliche proben in Gruppen, die nach Alter gestaffelt sind, für Erwachsene gibt es den Kammerchor, für Senioren den Chor „Encore“. Alle Gruppen werden von Regionalkantor Gregor Knop betreut, den Seniorenchor leitet Alois Scholz.

Singerfahrung ist für Neueinsteiger nur im Kammerchor und im Jungen Vokalensemble notwendig, Kinder und Jugendliche werden ihren Fähigkeiten entsprechend an das Singen herangeführt.

Die Kinderkantorei singt in Familiengottesdiensten und studiert für Juni das Beethoven-Kindermusical „Freunde, Töne, Götterfunken“ ein. Im Mai wird dafür intensiv bei einem Probenwochenende gearbeitet.

In der Jugendkantorei wird mehrstimmig gesungen, die Jugendlichen singen im Gottesdienst, bei der Firmung und im Konzert der Bachtage John Rutters „Mass of the children“.

Das Junge Vokalensemble singt anspruchsvolle a-cappella-Literatur, besonders gern in Spezialgottesdiensten.

Der Kammerchor beginnt mit der Probenarbeit für Ludwig van Beethovens „Missa solemnis“, die im November aufgeführt wird. Anlass dafür ist Beethovens 250. Geburtstag und das 200-jährige Jubiläum der Messe. Wer Singerfahrung hat und unter 60 Jahren alt ist, ist herzlich willkommen.

Zum Programm gehört auch die Mitwirkung in Gottesdiensten wie Aschermittwoch, der Osternacht, Pfingsten und Fronleichnam. Im Mai steht außerdem John Rutters „Mass of the children“ auf dem Programm, gemeinsam mit der Jugendkantorei.

Zeiten und Altersgrenzen:

Kinderkantorei A: freitags 15 bis 15.45 Uhr (1.-3. Klasse)

Kinderkantorei B: freitags 16.30 bis 17.30 Uhr (4. und 5. Klasse)

Jugendkantorei: donnerstags 16 bis 17 Uhr (ab 6. Klasse)

Junges Vokalensemble: donnerstags 18.30 bis 20 Uhr (ab 9. Klasse)

Kammerchor: donnerstags 20.15 bis 22 Uhr (bis 60 Jahre)

Encore: montags 17.30 bis 19 Uhr (ab 60 Jahre). red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 17.01.2020