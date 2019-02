Von kindlicher Sexualität bis Wechseljahre

Bensheim.„pro familia“ setzt sich bundesweit seit 1952 für die sexuelle und reproduktive Gesundheit von Frauen, Männern und Kindern ein. Die Beratungsstelle in Bensheim bietet Ratsuchenden Information, Beratung und Unterstützung zu den vielfältigsten Themen des Lebenszyklus.

Neben der sozialrechtlichen, psychosozialen und medizinischen Beratung vor und während der Schwangerschaft als auch nach der Geburt bietet sie Paar- und Sexualberatung sowie sexualpädagogische Angebote an.

In diesem Jahr findet in den Räumlichkeiten in der Promenadenstraße 14 ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm mit Vorträgen und Fortbildungen für Fachkräfte statt.

Am Freitag, 22. März, startet die Reihe mit einer Fortbildung für Fachkräfte aus Kindertageseinrichtungen zum Thema „Kindliche Sexualität und psychosexuelle Entwicklung“. Die Sozial- und Sexualpädagogin Sabine Vormweg gibt Informationen zu kindlicher Sexualität. Die Fortbildung findet ganztägig von 9 bis 16 Uhr statt.

Das Fortbildungsangebot am 10. Mai, 9.30 bis 16 Uhr, unter dem Titel „Kindliche Sexualität als Konzeptionsbaustein“ spricht die gleiche Zielgruppe an und wird ebenfalls Sabine Vormweg geleitet. Sexualpädagogische Konzepte zum Umgang mit kindlicher Sexualität soll Fachkräften, Trägern, Eltern und Kindern Handlungssicherheit geben und für Transparenz sorgen. Diese Fortbildung ist für einzelne Fachkräfte oder Teams gedacht, die ihren Konzeptionsbaustein für ihre Einrichtung entwickeln wollen.

Der Sozial- und Sexualpädagoge Steffen Brammer hält am 9. April ab 19 Uhr einen Vortrag für interessierte Eltern zum Thema „Pubertät – zwei Welten prallen aufeinander“. Die Zeit des Erwachsenwerdens ist eine sehr aufwühlende Zeit für alle Beteiligten. Wann setze ich Grenzen, die akzeptiert werden können? Wie halte ich trotz aller Konflikte die Beziehung zu meinem Kind aufrecht? Darauf versucht der Vortrag eine Antwort zu geben.

Am 16. Mai ab 19 Uhr lädt „pro familia“ ein zu einem Frauenabend zum Thema Wechseljahre. Diese Lebensphase, die das Ende der Fruchtbarkeit einleitet, wird von Frauen sehr unterschiedlich erlebt. Die Bedeutung der Wechseljahre, der Einfluss der Hormone, typische Anzeichen für die Wechseljahre, Vor- und Nachteile von Hormonersatztherapien und Alternativen dazu werden erläutert.

Ein Abend nur für Mädels

Zu einem Mädelsabend „Tampons, Tratsch und Schokoeis“ lädt Sexualpädagogin Karolin Rumpf Mädchen von zwölf bis 18 Jahren ein. Dabei soll über das Thema Frauenkörper und Mädchenbelange von A wie Aussehen über T wie Tage bis Z wie Zärtlichkeit gequatscht werden. Termin ist der 17. Juni ab 19 Uhr.

In einer Tagesfortbildung am 13. September für pädagogische Fach- und Leitungskräfte unter dem Titel: „Sexuelle Gewalt an Kindern und der Umgang damit in Kindertageseinrichtungen“ wird Fachwissen zum Thema sexuelle Gewalt vermittelt und daran gearbeitet, was Institutionen dazu beitragen können, dass es innerhalb ihrer Einrichtung nicht zu Übergriffen kommt. Sabine Vormweg wird unter anderem Zahlen und Fakten darstellen und Täterstrategien offenlegen. „Welche Symptome und Verhaltensweisen können ein Hinweis auf erlebte sexuelle Gewalt sein?“ Mit dem erworbenen Wissen können die Teilnehmer einen weiteren Konzeptionsbaustein für ihr Schutzkonzept entwickeln.

Als Abschlussveranstaltungen lädt Steffen Brammer zu zwei Vorträgen unter dem Motto „Das interessiert mich“ ein: Am 29. Oktober geht es um „Vielfalt – Herausforderung, Chance und Unsicherheit“ und am 26. November um „Laptop, Internet, Smartphone und Liebe(sleben)“. Jeweils ab 19 Uhr kann unter seiner Anregung diskutiert und nachgedacht werden, wie Vielfalt zu verstehen ist, welche Unsicherheiten damit auftauchen und welche Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Umgang mit dem Handy beobachtet werden.

Näheres zu den einzelnen Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.profamilia.de/angebote-vor-ort/hessen/bensheim.html red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.02.2019