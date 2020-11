Von Liebfrauenschule bis Bürgerhaus

Bensheim.Die Bensheimer Stadtverordneten stehen vor einer weiteren abendfüllenden Sitzung. Am heutigen Donnerstag (5.) können sie sich ab 18 Uhr in der Weststadthalle erneut an einer umfangreichen Tagesordnung abarbeiten – die sich im Aussprachebereich hauptsächlich aus Anträgen der Fraktionen sowie einigen Änderungsanträgen speist. Die Kommunalwahl im März lässt grüßen.

Auch die verschärften

...