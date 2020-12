Von Meerbach bis Schönberg

Bensheim.Eine ganze Reihe von Projekten für den Wohnungsbau wurden in Bensheim in den vergangenen Jahren umgesetzt oder sind in der Planung. Die Christdemokraten wollen nach eigenen Angaben der großen Nachfrage entsprechen, damit Mieten und Hauspreise nicht noch weiter steigen. Hierfür sei zusätzlicher Wohnraum erforderlich, wie es in einer Pressemitteilung der CDU-Fraktion heißt.

Aufgrund der sehr großen Nachfrage nach Wohnraum würde sich auch die CDU des Öfteren eine schnellere Realisierung wünschen. Wer aber die Verfahrens- und Projektschritte vom Aufstellungsbeschluss eines Bebauungsplanes bis zur Fertigstellung der Objekte kenne, wisse, dass mehrere Jahre verstreichen können und Unwägbarkeiten auf dem Weg dorthin nicht selten sind. Wer wie die FWG mehr Tempo beim Wohnbau fordere, verkenne die Realität.

Schwierige Topographie

Aktuell beschäftigen sich die städtischen Gremien mit zwei Vorhaben, die in die Zukunft gerichtet sind. Zum einem die Realisierung von Wohnraum auf dem Meerbachsportplatz. Zum anderem soll auch in dieser Woche über die erste Änderung des Bebauungsplanes Seegenberg in Schönberg aus dem Jahr 2015 entschieden werden.

Die schwierige topographische Örtlichkeit und die Anwendung des bestehenden Bebauungsplanes führten bei der weiteren Planung zur Erkenntnis, dass eine sinnvolle Anpassung erforderlich ist. „Auch, wenn diese Änderung des Bebauungsplanes zu Zeitverzögerung in der Realisierung von Wohnraum führt, sind wir der Auffassung, dass uns Gründlichkeit vor Schnelligkeit in der Umsetzung wichtig ist“, sagt CDU-Stadtverordneter und Mitglied im Bau-, Umwelt- und Planungsausschusses Peter Schwalbach. Auch dort wird eine Konversionsfläche umgewidmet und Wohnraum geschaffen.

„Vielfältiges Angebot nötig“

„Uns sind verschiedene Wohnformen sehr wichtig, vom Einzelhaus bis zur Eigentums- und Mietwohnung“, erklären die Mitglieder der CDU-Fraktion abschließend. „Das Angebot muss aus unserer Sicht vielfältig sein.“

Dies werde aktuell ebenfalls auf einer Konversionsfläche an der Wormser Straße Ecke Moselstraße umgesetzt. Ein Teil der Mietwohnungen wird dem sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt.

In ihrer Videokonferenz am heutigen (15.) Dienstag werden die Mitglieder der CDU-Fraktion über die Bebauungspläne und die genannten Vorhaben beraten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.12.2020