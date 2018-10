Von Pretoria zu den Drakensbergen

Bensheim.Unter dem Motto „Von Pretoria bis zu den Drakensbergen“ nahm Pfarrer i.R. Hermann-Josef Herd rund 50 Teilnehmer des Seniorenkreises der Pfarrgemeinde Sankt Georg mit auf eine spannende Erlebnisreise in Wort und Bild nach Südafrika, die er mit dem Freundeskreis „Phumula“ aus Heppenheim unternommen hatte. Helmut Turber, der Leiter des Seniorennachmittags, begrüßte den Referenten, und die Senioren mit launigen Worten.

Nach Federweißer und Zwiebelkuchen folgten die Anwesenden interessiert dem Vortrag von Herd, der zunächst die wechselvolle Geschichte Südafrikas und das friedliche Ende der Apartheid unter de Klerk und dem späteren Präsidenten Nelson Mandela kurz streifte.

Begegnung mit Pater Karl

Schwerpunkt der Reise war, nach der Besichtigung der Hauptstadt Pretoria, die Begegnung der Heppenheimer Gruppe mit Pater Karl Kuppelwieser, der seit vielen Jahren in der Nähe von Pretoria zahlreiche Projekte für die einheimische Bevölkerung aufgebaut hat. Sein letztes großes Werk ist das Altenzentrum „Phumula“ mit Kirche, Gemeindezentrum und mehreren Häusern für ältere Menschen verschiedener Hautfarbe sowie einer Demenzstation. Dazu gehört eine große Farm. Seit Jahren wird dieses Projekt, ebenso wie zuvor das Behindertendorf Sizanani, von der Pfarrgemeinde Sankt Peter in Heppenheim und dem Freundeskreis unterstützt. Groß war die Freude bei „Father Charles“ samt seinem Team über die Besucher und Wohltäter aus dem fernen Deutschland.

Neben verschiedenen geistlichen Morgenimpulsen erwähnte Pfarrer Herd als einen der Höhepunkte der Reise den typisch afrikanischen, sehr lebendigen und mehrsprachigen Gottesdienst, den Pater Kuppelwieser und er selbst mit den schwarzen und weißen Gläubigen in der neuen Kirche gefeiert haben. Beim fröhlichen Abschied von den Gastgebern ahnte niemand, dass Freund Karl ein Jahr später einer schlimmen Krankheit erlegen sein würde.

Im zweiten Teil der Reise ging die Fahrt, zusammen mit einem südafrikanischen Reiseführer, durch die gigantische Landschaft des Blyde River Canyon zum bekannten Krüger Nationalpark. Ein Muss waren natürlich die Pirschfahrten im offenen Jeep oder im Bus, um die großen Tiere aus nächster Nähe beobachten zu können: Elefanten, Nashörner, Büffel, Löwen und Leoparden hielten sich leider versteckt. Anschließend brachte der Bus die Reisegruppe nach Süden durch Swasiland, vorbei an ärmlichen Hütten und interessanten Marktszenen, zum Ferienort Santa Lucia, wo man bei einer Bootsfahrt Krokodile und Flusspferde beobachten konnte und schließlich bei Regenwetter am Indischen Ozean in der Nähe von Durban kam.

Vorletztes Ziel auf dem Weg zu den Drakensbergen war das Gästehaus des großen Doppelklosters Marianhill der Schwestern und Patres, deren Zentrale sich in Würzburg befindet und die seit mehr als 100 Jahre segensreich in Südafrika wirken. Starken Eindruck hinterließ das Gespräch mit Schwester Agnes aus Österreich, die sich intensiv um die Armen kümmert und die mit Freude von dem einheimischen Schwesternnachwuchs berichtete.

Pfarrer Herd zeigte schließlich die Bilder von der letzten Etappe, die Drakensberge waren am Anfang leider in Nebel gehüllt waren, sich dann aber in voller „Alpenpracht“ darboten.

Die Rückfahrt ging durch das weite und schöne Zululand zum Flughafen Johannesburg. Anhaltender Beifall war der Dank an den Referenten für den aufschlussreichen Bildbericht über ein nicht alltägliches Abenteuer in Südafrika. red

