Von Psychosen und Verfolgungswahn

Bensheim.Wie fühlt es sich an, wenn man sich nie sicher sein kann, ob das, was man sieht, echt ist oder nicht? Halluzinationen fühlen sich für den Betroffenen echt an, häufig sehr bedrohlich und grauenvoll, machen Angst – Angst, verrückt zu werden oder verrückt zu sein, Angst um sein Leben, Todesangst.

Auf die Angehörigen und Mitmenschen wirkt das Verhalten der Betroffenen häufig beängstigend, mindestens befremdlich – subjektiv gesehen ist „alles in Ordnung“ und „das bildest Du Dir nur ein“.

Wie soll der Betroffene das denn glauben, wenn er mit allen Sinnen wahrnimmt, dass das doch stimmen muss und die anderen es nur nicht wahrnehmen können? In dem Bemühen, die Wahrnehmungen zu verstehen und sich zu erklären, ist es für den Betroffenen dann kein weiter Schritt mehr zu einem wahnhaften (psychotischen) Gefühl, beeinflusst, verfolgt oder gar bedroht zu werden. Nicht immer sind Halluzinationen so schlimm. Manchmal können sie fast niedlich wirken. Allen Halluzinationen ist jedoch gemeinsam, dass es für die Angehörigen und Mitmenschen sehr schwer ist, die Gedanken- und Gefühlswelt des Betroffenen nachzuvollziehen.

Wie gehen die Betroffenen mit dieser schwierigen Situation um? Wie kann man als Angehöriger oder Freund helfen?

Über diese und andere Fragen in Zusammenhang mit Wahrnehmungsstörungen und Psychosen berichten die Neurologen und Psychiater Dr. Christian Kremer von der Vitos-Klinik Heppenheim und Dr. Christoph Meyer aus Bensheim, am Donnerstag, 11. April, um 19.30 Uhr in der Apotheke am Hospital in der unteren Fußgängerzone in Bensheim. Die Veranstaltung ist wie immer kostenfrei. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 10.04.2019