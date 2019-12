Von Pub-Quiz bis Portwein

Bensheim.Der Freundeskreis Bensheim-Amersham hat sich für das Jahr 2020 wieder einiges vorgenommen. Das Programm bietet neben den zum Teil wiederkehrenden Veranstaltungen – wie die regelmäßigen Treffen „Let‘s Talk and Eat“ (zwangloses Abendessen einmal im Monat) und „Let’s Talk English“ (Gesprächsreihe mit Vorträgen, einmal im Monat) – folgende Veranstaltungen:

Besuche im English Theatre in Frankfurt: Zwei bis drei Besuche sind im kommenden Jahr geplant. Start ist am 30. Januar mit einer berühmt-berüchtigten Geschichte aus dem viktorianischen England: Sweeny Todd.

Kulinarisch: Am 11. Februar wird ein „English Dinner“ – ein typisches englisches Menü – serviert. Ort und Zeit sind über die Tagespresse zu erfahren. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Tagesausflug: Ende Februar wird ein Ausstellungsbesuch „Very British – ein deutscher Blick“ nach Bonn führen.

Afternoon Tea: Eine Neuheit im Programm folgt am 7. März: Es wird unter fachkundiger Anleitung ein typischer englischer Nachmittag zelebriert. Das beinhaltet auch das Backen und die anschließende Verkostung während einer original englischen Teezeremonie. Hier gilt es sich schnell anzumelden, da nur ein kleiner Teilnehmerkreis möglich ist.

Für Bierfreunde: Während des Bürgerfestes in Juni 2020 wird der Freundeskreis Amersham wieder Guinness vom Fass ausschenken.

Für Ratefüchse: Beim Pub-Quiz wurde im vergangenen Jahr sehr erfolgreich geraten, Ende März und Ende Oktober sind sie fester Programmbestandteil in 2020.

Portwein-Tasting: Auch eine andere Veranstaltung aus 2019 hat sich für 2020 etabliert: Es ist das Portwein-Tasting, welches am 29. September stattfinden wird.

Zum Jahresende: Das traditionelle Whisky-Tasting am 7. November, das German Dinner am 10. November und der Weihnachtsmarkt im Dezember runden das Programm des Freundeskreises in 2020 ab.

Zu allen Programmpunkten werden bereits Anmeldungen entgegengenommen, betonen Vorsitzende Waltrud Ottiger und die stellvertretenden Vorsitzenden Jürgen Jojade und Robin Steel. red

Info: Kontakt: www.bensheim- amersham.de; E-Mail: kontakt@fk-ba.de

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 11.12.2019