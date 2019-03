Von Reichelsheim nach Lindenfels

Auerbach.Eine große Wanderung hat sich der Odenwaldklub (OWK) Auerbach für Sonntag, 14. April, vorgenommen. Von Reichelsheim geht es über Ober-Ostern nach Lindenfels. Um 9.40 Uhr treffen sich die Wanderfreunde am Auerbacher Bahnhof, wer in Bensheim dazustoßen möchte, findet sich um 10 Uhr am Busbahnhof ein. Von da bringt sie der Bus durchs Lautertal nach Reichelsheim, dem Ausgangspunkt der Wanderung.

Durchs idyllische Ostertal

Hinauf zum Klößbuckel und vorbei am Schmelzbuckel geht es erst einmal wieder abwärts nach Ober-Ostern, wo diesmal bereits mittags eingekehrt wird. Vom idyllischen Ostertal führt der Weg anschließend über den Nibelungensteig zum Gumpener Kreuz und weiter nach Lindenfels.

Per Bus und Bahn geht es wieder nach Bensheim und Auerbach. Ausreichend Verpflegung sollte für die Wanderung mit vier Stunden Gehzeit mitgenommen werden. Gäste sind willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 27.03.2019