Von Reichelsheim nach Lindenfels

Auerbach.Wer von Reichelsheim über Ober-Ostern nach Lindenfels wandert, braucht schon ein wenig Kondition. Zwar ist die Entfernung mit rund 13 Kilometern nicht allzu anspruchsvoll, aber die An- und Abstiege haben es in sich. Zehn muntere OWK-Wanderer aus Auerbach haben sie sich dennoch zugemutet.

Gleich von Reichelsheim geht es stetig hoch zum Klößbuckel. Eher ungewöhnlich für Mitte April, verzauberte rechts und links des Weges eine Schneedecke die Wiesen und Felder. Dazu wurde die Gruppe von Sonnenschein verwöhnt, so dass die Stimmung nicht besser hätte sein können. Am Schmelzbuckel vorbei ging es weit hinunter nach Ober-Ostern, wo im Gasthaus „Zum Ostertal“ eingekehrt wurde. Durch einen schönen Frühlingswald ging es zum Gumpener Kreuz hinunter und dann noch einmal hinauf zur Burgstadt Lindenfels. Nach gut vier Stunden Wanderzeit war der Abschluss mit einer oder zwei Kugeln Eis wohlverdient – und mit dem Linienbus ging es wieder hinunter an die Bergstraße. red/Bild: OWK

