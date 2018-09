Von Rückschlägen nicht entmutigen lassen

Bensheim.Hauptschulabschluss in Heppenheim, Mittlere Reife in Bensheim, Lehre zum Einzelhandelskaufmann in Birkenau – Osman Citir ist ein Ausbildungs-Kind der Region. Und er ist ein bundesweit erfolgreicher Comedian. Sein Schul- und Berufsleben verknüpft er mit Comedy zu einem Programm, mit dem er seit einigen Jahren durch die Republik tourt. Am gestrigen Vormittag stattete der Mittdreißiger zum

...