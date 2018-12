Von Streetdance bis Tango

Auerbach.Das vergangene Jahr war für die Tanzabteilung der TSV Auerbach voller Spannung. Viele neue Ideen wurden entwickelt und umgesetzt.

Erstmals in der Abteilungsgeschichte wurden Kurse für Wiedereinsteiger in das Angebot aufgenommen. Aus dem Discofox-Kurs konnte sich sogar eine eigene Gruppe etablieren. Diese trainiert montags von 19.30 bis 20.30 Uhr im Bürgerhaus Kronepark. Neue Paare sind jederzeit willkommen.

Weitere Breitensportgruppe

Auch 2019 sollen wieder zahlreiche Kurse und Seminare die Tanzabteilung noch interessanter gestalten. Zudem wird es sonntags eine weitere Breitensportgruppe geben. Dazu findet am 20. Januar von 19.30 bis 20.30 Uhr ein Schnupperabend statt. Geleitet wird die Gruppe von Sabrina Richter.

Am 26. Januar von 16 Uhr bis 17 Uhr wird eine Schnupperstunde für Streetdance unter Leitung von Mike Cunningham angeboten. Angesprochen sind Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren. Der Kurs findet dann vom 2. Februar bis zum 30. März, jeweils zwischen 16 Uhr und 17 Uhr, statt.

Der März steht dann ganz im Zeichen des Tangos. Trainerin Julis Blumenschein lädt vom 10. bis zum 31. März zum Tango Argentino ein. Sie bietet je einen Kurs für Anfänger und Fortgeschrittene an. Die Wiedereinsteiger können in zwei 60-minütigen Kursen an fünf Sonntagen vom 27. Januar bis zum 24. Februar von 19.15 bis 21.15 Uhr trainieren.

Grundkenntnisse für Hochzeiten

Im Februar stehen samstags von 17.15 bis 19.30 Uhr verschiedene Seminare auf dem Programm, wie etwa ein Vater/Tochter- beziehungsweise Mutter/-Sohn-Kurs. Weitere Themen sind Salsa für Anfänger und Fortgeschrittene sowie ein „Ballnachtkurs“, der Grundkenntnisse für Hochzeiten und sonstige Tanzveranstaltungen an zwei Samstagen vermittelt.

Alle Kurse finden in der Gymnastikhalle der TSV auf dem Weiherhausgelände statt. gs

Info: Infos zu Terminen, Kursgebühr und Programminhalte unter http://tanzen.mcrichter.de

