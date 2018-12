Von Wladimir Kaminer bis Prime Circle

Bensheim.Das Winterprogramm im Musiktheater Rex bietet wieder Konzertvergnügen in den unterschiedlichsten Musikrichtungen, aber auch eine kurzweilige Leseshow mit Wladimir Kaminer. Die Odenwälder Band Lichtenberg, mittlerweile eine feste und geschätzte Größe in der regionalen Musiklandschaft, feiert zudem am 25. Januar ihre CD-Veröffentlichung im Rex.

In seinem aktuellen Buch „Die Kreuzfahrer“ taucht der russisch-deutsche Autor Wladimir Kaminer tief ein in den eigentümlichen Kosmos von Kreuzfahrtreisen. Der Erfolgsautor erzählt mit Witz von seinen Erlebnissen auf einem Kreuzfahrtschiff und schafft damit gleichzeitig ein Sinnbild unserer Zeit. Mit seiner vergnüglichen Leseshow „Die Kreuzfahrer“ gastiert der begnadete Geschichtenerzähler am 5. Januar im Musiktheater.

Uschi Nerke war in den 60er und 70er Jahren als Moderatorin der TV-Sendungen „Beat-Club“ und „Musikladen“ eine Ikone, ein „Influencer“ – wie man das heute nennen würde. Gemeinsam mit den „Flower Power Men“ Rainer Schindler und Adax Dörsam wird sie die Konzertbesucher auf eine musikalische Reise in die Flower-Power-Zeit mitnehmen. Am 4. Januar lassen sie gemeinsam den „Beat Club“ aufleben: in einer faszinierenden Hommage an eine aufregende Zeit mit amüsanten Anekdoten und vielen musikalischen Highlights.

Leonard Cohens Live-Auftritte gegen Ende der 70er Jahre sind legendär. Die gefeierten Konzerte mit großer Besetzung wurden auf dem Album „Field Commander Cohen“ eindrucksvoll dokumentiert. Die Tribute-Band „Field Commander C.“ bezieht sich auf den Albumtitel und zelebriert mit zehn fantastischen Musikern die Songs des großen Musikpoeten. Unvergessene Klassiker wie „Suzanne“, „So Long Marianne“, „Sisters Of Mercy“ oder „ Famous Blue Raincoat“ werden in großer Besetzung interpretiert. Respektvoll und virtuos spielen sich „Field Commander C.“ nicht nur in die Herzen von Cohen Fans. Kein Wunder, dass die Formation eine der angesagtesten Leonard Cohen-Live-Interpreten ist. Am 11. Januar sind sie im Musiktheater Rex zu erleben.

Die Hamburg Blues Band steht für intensiven, genial arrangierten und live umwerfenden Roots Blues. Die Band vermengt Gitarren-Bluesrock so spielfreudig wie traditionsbewusst mit Soul, Psychedelic, Rhythm & Blues, Boogie und Jazz. Die Stimme des Sängers Gert Lange, oft verglichen mit Joe Cocker, kennt man auch aus Werbespots wie Carlsberg Bier oder von Film-Kompositionen wie „Burning Life“.

Auch Schlagzeuger Hansi Wallbaum und Bassist Michael Becker sind in der Musikbranche keine Unbekannten, spielten mit Chuck Berry oder Westernhagen zusammen. Unter dem Motto „Friends“ ist die Hamburg Blues Band mit Freunden auf CD-Präsentationstour. Für den 18. Januar im Musiktheater haben die Bluesrocker wieder eine Allstar-Truppe zusammengestellt, die eine hochkarätige Konzertnacht verspricht. Bereits zugesagt haben Whitesnake-Gitarrist Micky Moody, Singer/Songwriter und Ruhrpott-Poet Stefan Stoppok und der 25-jährige Gitarren-Shootingstar Krissy Matthews.

Konstant kreativ

Oysterband ist wohl eine der konstant kreativsten Folk-Rock-Bands Großbritanniens. Seit den Anfängen vor vierzig Jahren haben sie sich permanent weiterentwickelt, manchmal eher Rock-orientiert, dann wieder eher im Folk-Gewand. Vielfach ausgezeichnet – bewahrten sie sich bis heute die Leidenschaft, Energie und Poesie. Auf ihrer Tournee zum 40-jährigen Bandjubiläum haben sie am 8. Februar ihre Folk-Hits im Programm.

Prime Circle, Südafrikas Rockstars Nr. 1, kommen 2019 für eine umfangreiche Tournee zurück nach Deutschland. Alle sechs bisher veröffentlichten Studio-Alben erlangten in Südafrika mehrfachen Platin- und Goldstatus. Zu den Rekorden der Band zählen die Anzahl an Wochen, die ihre Songs in den nationalen Verkaufs- und Radio-Charts standen. Prime Circle eroberten hierzulande mit dem Single-Hit „Ghosts“ und der Festival- und Touring-Präsenz das deutsche Publikum. Die „Innocence Tour 2019“ führt sie am 17. Februar ins Rex. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 31.12.2018