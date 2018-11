Vor 50 Jahren Abitur gemacht

Bensheim.Der erste Abiturjahrgang der heutigen Karl-Kübel-Schule in Bensheim feierte jetzt sein 50-jähriges Jubiläum. Zum Gruppenbild stellten sich die Ehemaligen vor dem alten Schulgebäude auf und baten einen jungen Passanten, der zufällig vorbei kam, um den Gefallen das Bild aufzunehmen. Der junge Mann erfuhr den Grund für die Aufnahme und seine Reaktion war köstlich: „Nach so langer Zeit kann man sich noch treffen? Toll.“

Die Klassengemeinschaft, die vor fünfzig Jahren der erste Abiturjahrgang des heutigen Beruflichen Gymnasiums der Karl Kübel Schule war, hat noch immer einen guten Zusammenhalt. Das Kultusministerium des Landes Hessen hatte damals beschlossen, dass auch in Bensheim ein Berufliches Gymnasium entstehen sollte. Neue Räumlichkeiten an der Wilhelmstraße entstanden.

Kurze Chronologie: Mit dem Neubau in der Wilhelmstraße/Ecke Lindenstraße zogen die kaufmännischen Schulen des Kreises Bergstraße dort ein. Verzögerungen am Bau machten es erforderlich, dass zu Beginn des Schuljahres die erste Oberstufenklasse für einige Wochen im Keller des heutigen AKG unterrichtet wurde. Dann erfolgte der Umzug in die Baustelle. „Der Marsch durch handwerkliche Tätigkeiten war für uns Alltag geworden und irgendwann strahlte das neue Gebäude mit bester Gestaltung“, erinnern sich die Jubilare an ihre Schulzeit.

Die Zeit der gymnasialen Oberstufe (bis Schuljahr 67/68 noch „Wirtschafts-Oberschule“) verging wie im Flug – es waren zwei Kurzschuljahre eingeschlossen. Im Juni 1968 konnten die Abiturzeugnisse im Saal des Rathauses (damals im Rodensteiner Hof) überreicht werden. Man war stolz auf das erreichte Abitur, was damals allerdings nur als Hochschulreife für wirtschaftliche Fächer zugelassen war.

Den Absolventen wurde sehr bald die allgemeine Hochschulreife zuerkannt. Ihre Lebenswege starteten mit Studium oder Ausbildung. Und die „alte“ Schule hat sich auch geändert. Heute ist das damalige Wirtschaftsgymnasium die größte Oberstufe des Kreises an der Karl-Kübel-Schule mit sieben verschiedenen Fachrichtungen. Die ehemaligen Klassenkameraden konnten sich an einem langen Abend als „Generation der Großeltern“ über ihre heutige Zeit als Rentner austauschen. Das Thema Enkelkinder kam oft genug zur Sprache, aber auch die Erinnerung an die Lehrkräfte wurden mit Anekdoten wachgehalten. In fünf Jahren soll es eine Wiederholung des Abi-Treffens geben. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 28.11.2018