Vor zehn Jahren erste Bande geknüpft

Bensheim.Erstmals durfte der neue Vorsitzende der Bensheimer Mittwochssportler Achim Weidmann das voll besetzte Haus im Parktheater zum Neujahrskonzert der Merck Philharmonie begrüßen – und nutzte die Gelegenheit, auf ein Jubiläum der besonderen Art hinzuweisen.

Die Erfolgsgeschichte zwischen den Feierabendsportlern aus Bensheim und den Berufsmusikern aus Darmstadt begann vor fast genau zehn Jahren im Jahre 2008 auf einer privaten Geburtstagsfeier, bei der sich Stefan Reinhardt, seines Zeichens Intendant der Merck Philharmoniker und der damals noch recht aktive Mittwochssportler Rolf Richter kennenlernten.

Ob es die damaligen Sangeskünste des heutigen Bürgermeisters, der seinerzeit das Bensemer Lied zum Besten gab, gewesen sind, oder aber der Umstand, dass es die umtriebigen Werksmusiker bis dato noch nicht in unser beschauliches Städtchen verschlagen hatte, sei nicht eindeutig überliefert, schreiben die Mittwochssportler in einer Pressemitteilung.

Fakt ist jedoch, dass seinerzeit die Bande nach Bensheim geknüpft wurde und das Top-Orchester zur Freude von Klassik-Fans mittlerweile zum zehnten Mal im Parktheater gespielt hat und inzwischen kaum mehr aus dem jährlichen Kulturprogramm in der Stadt wegzudenken ist. Die Mittwochssportler konnten so durch persönliches Engagement und mit freundlicher Unterstützung ortsansässiger Sponsoren seither nicht nur insgesamt rund 5000 Gäste im Parktheater begrüßen und verköstigen, sondern auch viele tausend Euro an Bensheimer Hilfsorganisationen als Spende weiterreichen. Stellvertretend seien hierbei die Bensheimer Tafel und das Bensheimer Netz genannt.

Der Verein „Die Mittwochssportler“ möchte sich bei allen Besuchern für jede verzehrte Brezel, jeden getrunkenen Wein und jeden abgegeben Mantel in den vergangenen zehn Jahren bedanken.

„Sie alle haben zu den Spenden ihren ganz persönlichen Beitrag geleistet“, so der Verein. „Was gibt es auch Schöneres, als für einen guten Zweck zu essen und zu trinken und dabei noch ein tolles Live-Konzert zu erfahren?“

Aus gegebenem Anlass nutzten die umtriebigen Sportler die Gelegenheit, das versammelte Orchester im Anschluss an das Jubiläumskonzert bei selbst gemachtem „Finger Food“ und einem Schluck Bergsträßer Sekt zu einem Empfang einzuladen und sich für die hervorragende Zusammenarbeit der vergangenen zehn Jahre zu bedanken.

Als die letzten Geiger, Bläser und Sportler gegen Mitternacht das wieder aufgeräumte Parktheater verließen, waren Sekt, Wein und „Finger Food“ restlos vergriffen. Ein gutes Zeichen für die nächsten zehn Jahre, ist sich der Sportverein sicher. red

