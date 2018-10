Vorbei an Wasserfällen, Gletschern und Bergseen

Bensheim.Die diesjährige Reise des Fanclubs der Original Blütenweg-Jazzer stand unter dem Motto: „Glacier-Express und Zauberberg“. 88 Fans und Musiker mit ihren Instrumenten starteten in zwei Bussen Richtung Davos. Die Vorsitzende, Tanja Formatschek, hatte die Reise bis ins Detail geplant und dort ein Hotel für die große Gruppe gebucht.

Am ersten Tag unternahmen die Fans einen Ausflug auf die „Schatzalp“. Das im Jahr 1900 im Jugendstil erbaute Lungen-Sanatorium und heutige Hotel diente Thomas Mann für seinen Roman „Zauberberg“, in dem er das Leben im Sanatorium beschrieb, als Vorlage.

Am Nachmittag gaben die Original Blütenweg-Jazzer das erste Konzert in Bergün, einem der schönsten Graubündener Alpendörfer. Im Hotel „Kurhaus“, das schon 1906 eröffnet wurde, spielte die Band in einem prachtvollen, ganz in blau gehaltenem Saal, mit toller Akustik. Die mitgereisten Musiker waren: Prof. Dr. Bruno Weis als Bandleader (Banjo, Waschbrett, Moderation), Hubert Ensinger (Trompete, Akkordeon, Gesang), Peter Glenewinkel (Posaune), dem „Gast“ Hermann Peitz (Saxophon, Klarinette, Querflöte), dem „Gast“ Roland Ulatowski (Bass), dem „Gast“ Tommy Debus-Woller (Schlagzeug), Rainer Dorstewitz (Banjo) und Dieter Kordes (Klavier, Akkordeon, Gesang).

Wie so oft übertrug sich die gute Stimmung der Musiker schnell auf das Publikum und schon bald wurde mitgeklatscht und getanzt.

Ständchen auf dem Bahnsteig

Die Voraussetzungen für den Ausflug mit dem Bernina Express am nächsten Tag waren optimal: blauer Himmel, Sonne und schneebedeckte Berge. Die Bernina-Bahnlinie, die 1910 fertiggestellt wurde und heute Teil des UNESCO-Welterbes ist, ist die höchstgelegenste, ganzjährig betriebene Bahnlinie der Alpen.

Ab dem Bahnhof Davos-Platz waren zwei komplette Panorama-Wagen s für den Fanclub reserviert. Unzählige Tunnel wechselten sich mit spektakulären Viadukten und Schutzgalerien ab. Wasserfälle, Berggipfel, Gletscher und Bergseen leuchteten von nahem und weitem. Beim Stopp an der Station „Alpe Grüm“ auf 2091 Metern, stiegen die Musiker mit ihren Instrumenten aus und gaben im Anblick des 3905 Meter hohen Piz Palü mit kalten Fingern ein Ständchen auf dem Bahnsteig.

Von nun an schlängelte sich der Zug in fantastischen Serpentinen weitere 1662 Höhenmeter hinunter ins italienische sommerliche Tirano. Hier wartete bereits ein Mittagessen mit „Veltliner Spezialitäten“ auf die Gruppe, bevor die Bahn zur Rückfahrt startete.

Die Blütenweg-Jazzer packten ihre Instrumente aus und spielten fast die ganze Rückfahrt im Bernina-Express ihre beliebtesten Stücke. Die Begeisterung fand keine Grenzen. Die Musiker ließen sich auch nicht nehmen, auf dem höchst gelegensten Bahnsteig, in 2253 Meter Höhe, beim „Ospizio Bernina“, ein weiteres Ständchen zu geben.

Den Steilhang hinauf

Für Mittwoch war die Fahrt mit dem berühmten Glacier-Express vorbereitet. Während sich die Lok aus 1436 Meter Höhe mit Hilfe eines Zahnrades in mehreren, weiten Schleifen, den Steilhang zum Oberalppass bis 2033 Meter hocharbeitete, bekamen die Fahrgäste ein Mittagessen serviert. Durch schützende Lawinengalerien, vorbei an baumlosen, frisch gepuderten Hängen, glitzernden Bergseen, wolkenverhangenen Gipfeln und malerischen Bergdörfern schlängelte sich der Zug durch entlegene Täler in Richtung der imposanten Rheinschlucht.

Historische Krokodil-Lok

Dann war wieder „Jazz-Time“ angesagt. Die Instrumente kamen ein weiteres Mal zum Einsatz. Draußen tauchten Burgen, Schlösser und Klöster auf, Ortschaften huschten vorbei. In Filisur wurde umgestiegen. Vom eleganten, hochmodernen Glacier-Express wechselte man in den Nostalgiezug mit der historischen „Krokodil-Lok“, die alle wieder zurück nach Davos brachte. Dort angekommen erfreuten die Blütenweg-Jazzer, ein letztes Mal auf dieser Reise ihre Fans, das Bahnpersonal und weitere Reisende mit einigen schwungvollen Stücken.

Das nächste Konzert der Blütenweg-Jazzer findet am Sonntag, 28. Oktober, in der „Traube“ in Reichenbach statt. red

Info: Weitere Informationen unter: www.bluetenweg-jazzer.de

