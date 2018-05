Anzeige

Bensheim.Vom 25. bis zum 27. August wird auf dem Dorfplatz und in den Straßen des größten Bensheimer Weststadtteils wieder aus vielen Kehlen „Die Fählemer Kerb is do“ erklingen. Das Kerwekomitee, das sich aus Mitgliedern der beteiligten Fehlheimer Vereine (Harmonie, KKMV, Landfrauen und VfR), der Freiwilligen Feuerwehr und des Ortsbeirats zusammensetzt und sich nun zum dritten Mal in diesem Jahr in den Schulungsräumen der Freiwilligen Feuerwehr getroffen hat, möchte den Schwung der hervorragenden Stimmung bei den sehr gut besuchten Festtagen im vergangenen Jahr mit in die aktuellen Planungen nehmen und arbeitet an einer Neuauflage des erfolgreichen Konzepts des Kerwedorfs. Dort wollen wieder alle Vereine gemeinsam für das leibliche und klangliche Wohl an den drei Kerwetagen sorgen und sich alle Kosten teilen, wobei die Schausteller wieder bereits am Freitag den Juxplatz einweihen werden. Während es nach der gelungenen Premiere meist nur um kleinere Anpassungen des Programms und dessen technischer Durchführung geht, steht eine größere Änderung schon fest: Der traditionelle Festgottesdienst wird bei entsprechendem Wetter von der Kirche auf den Dorfplatz verlegt werden, damit sich wirklich die ganze Kerb dort abspielen wird.

Bis zum nächsten Treffen will sich das Kerwekomitee vor allem mit der Gestaltung der Kerwezeitung befassen, die im August wieder gegen eine Spende für den Kerweumzug allen Fehlheimer Haushalten angeboten werden wird. red/Bild: Komitee