Vorbereitung für Weihnachtsmarkt

Auerbach.Die Vorbereitung für den Auerbacher Weihnachtsmarkt am ersten Adventwochenende ist bereits angelaufen. Das Grundgerüst für das Bühnenprogramm steht fest.

Vorschläge für die weitere Gestaltung des abschließenden Höhepunkts des Auerbacher Veranstaltungskalenders werden gerne entgegengenommen. Die Leitung des Weihnachtsmarktes liegt ab diesem Jahr in den Händen des neuen IAV-Sprechers Ralph Stühling.

Stühling lädt alle Interessierten zu einer Besprechung am Dienstag, 23. Oktober, um 20 Uhr in den Kerweschuppen Auerbach – in der Straße „Zwischen den Bächen“ – ein. Die IAV hofft auf weitere zahlreiche Anmeldungen und Unterstützung. red

